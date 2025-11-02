Tiesitkö, että metsälle lähtee noin 100 000 koiraa joka syksy Suomessa on metsästetty koirien kanssa yhtä kauan kuin täällä on ollut asukkaita. Koirat ovat edelleen keskeinen osa eräkulttuuria.

Suomenpystykorva on kulkenut suomalaisten mukana vuosisadasta toiseen ollen tärkeä apu metsästyksessä sekä vahti- ja seurakoirana. Kuva: Harri Mäenpää

Eija Vallinheimo

Suomessa on metsästetty koirien kanssa yhtä kauan kuin täällä on ollut asukkaita, Metsästäjäliiton tiedotteessa todetaan.

Ensimmäisten suomalaisten mukana pohjolaan saapui pystykorvan tapaisia koiria, joita käytettiin metsästyksessä. Kivikautisista koirista on pohjolassa vähän luulöytöjä, mutta esimerkiksi Hyrynsalmelta on löydetty 9 000 vuotta vanhoja keskikokoisten koirien luun siruja.

Kotoinen suomenpystykorvamme periytyy näistä ensimmäisistä koirista katkeamattomana linjana. Suomenpystykorvan ja eräperinteen vaalimista onkin ehdotettu lisättäväksi Unescon aineettomien kulttuuriperintöjen listalle.

Kennelliiton mukaan arviolta 100 000 koiraa seuraa omistajaansa metsälle joka syksy.

Koiran hajuaisti on kymmeniätuhansia kertoja tarkempi kuin ihmisellä, joten se löytää riistan huomattavasti ihmistä paremmin. Koirat myös jaksavat kulkea hankalassakin maastossa nopeammin ja kestävämmin kuin ihminen, mikä tehostaa riistan löytymistä, työskentelyä sekä esiin ajamista.

Koirat ovat myös korvaamattomia apulaisia esimerkiksi hirvijahdissa tai suurriistavirka-aputehtävissä. Metsästyksessä käytetään useita hyvin eri tavoin käyttäytyviä rotuja. On olemassa muun muassa ajavia koiria, pysäyttäviä hirvikoiria, noutajia, kanakoiria ja luolakoiria.

Kaikilla roduilla on erilainen käyttötarkoitus, mutta yhteistä niille on, että vietti rodunomaiseen tekemiseen on valmiina syntymästä lähtien.