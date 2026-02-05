Siirry pääsisältöön
Juuri nyt
|
Keskon hintakampanja näkyi lommona K-ryhmän päivittäistavarakaupan liikevoitossa
Tilaajalle
|
Meren talvi alkaa savushow’lla
Metsäliitto ostaa japanilaiskumppanilta takaisin Metsä Fibren osakkeita
Yhtiön mukaan Metsä Groupin ja Itochun pitkäaikainen kaupallinen yhteistyö jatkuu edelleen.
Tilaajalle
Metsä
|
Metsäteollisuus
5.2.2026
09:51
Jarmo Palokallio
osakekauppa
Metsäliitto
Metsä Fibre
Itochu
Metsä Group
Lisää aiheesta Koneviestissä
Kolumni
Simo Jaakkola
Koneviesti
|
Metsäteollisuudella sumuinen markkina – myös Teboil-pakoitteet vaikeuttavat urakoitsijoiden toimintaa
Koneviesti
|
Kuitu- ja energiapuun hinnat nousivat vuonna 2023 ja tukin hinta vakiintunut korkeammalle tasolle – koivutukin arvo nousi eniten
Koneviesti
|
Hermann Brothers Logging & Construction tarjoaa hakelogistiikkaa tehtaille ja puun kuorintaa sahoille – terminaaliin ajetaan 100 kuormaa puuta päivässä
Tilaajalle
