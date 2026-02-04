Stora Enso ennakoi epävakauden jatkuvan, yhtiön tulos laskiYhtiön mukaan perussuorituskyky parani sen kaikilla liiketoiminta-alueilla lukuun ottamatta sellun valmistusta.
Stora Enso ei odota merkittävää muutosta metsäteollisuuden markkinoihin tänä vuonna.
”Vuoden 2026 alkaessa odotamme markkinoiden pysyvän vaimeina ja epävakaina yhä jatkuvan makrotalouden ja geopoliittisen epävarmuuden vuoksi”, toteaa toimitusjohtaja Hans Sohlström vuosikatsauksessa.
Stora Enson liikevaihto kasvoi viime vuonna kolme prosenttia 9,3 miljardiin euroon. Sen sijaan oikaistu liiketulos laski melkein 12 prosenttia 528 miljoonaan euroon. Tulos noudatti odotettua tasoa.
Sohlströmin mukaan perussuorituskyky parani yhtiön kaikilla liiketoiminta-alueilla lukuun ottamatta selluliiketoiminnassa, johon vaikuttivat alhaisemmat sellun hinnat. Myös Oulun uuden linjan vauhdin nosto pienensi tulosta. Linjan odotetaan saavuttavan täyden kapasiteettinsa vuoden 2027 aikana.
”Vaikka käyttöönotto heikensi kannattavuutta lyhyellä aikavälillä, olemme edelleen luottavaisia tämän investoinnin tuomaan pitkän aikavälin arvoon ja alan johtavaan laatuun”, Sohlström sanoo katsauksessa.
Keskiviikko ei tuonut uutta tietoa yhtiön suuriin hankkeisiin. Stora Enso jatkaa valmisteluja Ruotsin metsäliiketoiminnan eriyttämiseksi uudeksi pörssiyhtiöksi vuoden 2027 alkupuoliskolla.
Niin ikään jatkovalmistelussa on Keski-Euroopan sahojen ja rakentamisen ratkaisujen strategista tarkastelua. Arvioimme erilaisia vaihtoehtoja, mukaan lukien mahdollisuus luopua liiketoiminnasta, vahvistaaksemme Stora Enson strategista keskittymistä uusiutuviin materiaaleihin ja pakkauksiin.
Yhtiön hallituksen esittää osingon pitämistä entisenä 0,25 eurossa osakkeelta.
