Kaleva: Oulun Puukeidas lopettaa – yksityiset puutavaraliikkeet jäävät ketjujen jalkoihinPuutavarakauppa on siirtynyt rautakauppaketjuihin.
Vuodesta 1999 Oulussa toiminut puutavaraliike Oulun Puukeidas lopettaa toimintansa, kertoo Kaleva. Yritys laittaa lapun luukulle syyskuun loppuun mennessä.
Puukeidas Oy on perustettu vuonna 1991 Kemissä ja se toimi parhaimmillaan seitsemällä paikkakunnalla. Nyt jäljelle jää enää Outokummun Puukeidas.
Puukeitaan perustaja Tapio Hjulberg toteaa lehdelle, että Oulun Puukeitaalle on etsitty uutta omistajaa hiljaisuudessa jo pari vuotta ja puoli vuotta julkisesti. Ostajaa ei kuitenkaan ole löytynyt.
” Kato käy. Yrittäjät eläköityvät, eikä jatkajia löydy”, 64-vuotias Hjulberg sanoo.
Hjulbergin mukaan puutavara-ala on hankala ja kilpailtu ala. Puutavarakauppa on siirtynyt rautakauppaketjuihin. Yksityiset puutavaraliikkeet harvinaistuvat.
Tällä hetkellä lisäksi rakentaminen on alamaissa. Hjulberg uskoo, että jatkajalle olisi kuitenkin koittanut vielä hyvät näkymät.
”Siinä samassa hetkessä, kun sota Ukrainassa loppuu, rakentamisen markkinat repeävät ja alkaa kunnon rahanteko jälleen kerran”, hän toteaa Kalevan haastattelussa.
Kaleva: Puutavaraliike Oulun Puukeidas lopettaa – ostajaa on yritykselle etsitty pitkään mutta turhaanArtikkelin aiheet
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