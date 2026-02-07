Metsänomistajan viikon viisi tärkeää uutista: Sellutehtaat tappiolla, Metsäliitto leikkaa osuuskorkoaMT Metsä julkaisee lauantaisin koostejutun viikon tärkeistä metsäuutisista.
1. Sellutehtaat pyörivät tappiolla ‒ yksi niistä saattaa hiljetä
Yhtiöt rajoittivat tappioiden takia sellun tuotantoa viime vuonna yhden sellutehtaan tuotannon verran.
2. Kodin voi edelleen rakentaa omista hirsistä
Uudet massiivihirsirakennukset ovat yleensä tehdastekoisia paketteja. Savonlinnalainen Jussi Pesonen luottaa kuitenkin oman metsän puihin ja paikkakunnan hirsiveistäjän Vesa Lahtisen ammattitaitoon.
3. Metsäliitto leikkaa metsänomistajille maksettavia osuuskorkoja
Metsäliiton jäsenille ehdotetaan maksettavaksi kaikkiaan 88 miljoonan euroa. Se on viisi miljoonaa vähemmän kuin viime vuonna.
4. Raivauskieltoon joutuneen metsänomistajan harvennuskin hyllytettiin
Ruotsalainen Gunnar Johansson joutuu teettämään lajiselvityksen ennen hakkuuta. Viranomainen asetti hänelle varmuudeksi 1,5 miljoonan kruunun uhkasakon.
5. Haapaveden biotuotetehdas jäi ilman rahoitusta, tehdasta kehittänyt Nordfuel lopettaa toimintansa
Nordfuelin mukaan tällä hetkellä rahoituksen saaminen vihreän siirtymän suurhankkeille on haastavaa
