Varsinais-Suomen sudet työllistävät poliisia – hätäkeskusilmoituksia alkuvuoden aikana 40 kappaletta Sudet aiheuttaneet tehtäviä poliisille Varsinais-Suomessa. Tällä viikolla poliisi on puurtanut kolmen tapauksen parissa.

Sudet työllistävät poliisia Varsinais-Suomessa. Kuva: Petteri Kivimäki

Metsä | Erä Eija Vallinheimo

Poliisi kertoo verkkosivuillaan, että Liedossa annettiin keskiviikkona karkotusmääräys sudelle, joka havaittiin noin sadan metrin päässä oppilaitoksen pihasta.

Susihavainnot ovat poliisin mukaan yleistyneet erityisesti Liedon aseman suunnalla, jossa petoyhdyshenkilöt ovat kirjanneet ihmisten ilmoille tulleista susista parisenkymmentä näköhavaintoa.

Laitilasta tulleen ilmoituksen mukaan kolmen suden ryhmä oli tuijotellut asutun talon pihaa joidenkin kymmenien metrien päästä, mutta poistunut sitten metsään.

Mynämäellä Porintiellä puolestaan susi jäi auton yliajamaksi. Mynämäen riistanhoitoyhdistyksen srva-toimijat jäljestivät ja lopettivat loukkaantuneen eläimen. Suden ruho toimitetaan Ruokavirastoon tutkittavaksi.

Poliisi kertoo, että vuoden alusta lähtien susiin liittyviä hätäkeskusilmoituksia on tullut Varsinais-Suomen alueella 40 kappaletta.

Poliisin mukaan susikanta on kasvanut ja levittäytynyt laajemmalle alueelle.

”Mikäli pentueet ovat syntyneet ihmisasutusten, tieverkon tai maatalouden tai laidunalueiden tuntumaan, eivät nuoret ja reviiriään etsivät yksilöt välttämättä tiedä muusta”, poliisi arvioi uutisessaan.

Poliisi seuraa tilannetta yhteistyössä riistahallinnon ja riistanhoitoyhdistysten kanssa.