Lukijalta: Hiilipörssi tekisi ilmastotoimista metsänomistajalle taloudellisen vaihtoehdon Meiltä puuttuu markkina, joka tunnistaa metsän koko arvon, myös hiilensidonnan, kirjoittaa Carl Voigt. Hiilipörssin avulla metsänomistaja voisi arvioida, tuottaako metsä kulloinkin enemmän arvoa puuna, kasvavana hiilivarastona vai näiden yhdistelmänä.

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Kasvaessaan puut sitovat hiiltä. Kuvituskuva. Kuva: Jaana Kankaanpää

Mielipide | Ympäristö Lukijalta Carl Voigt

Metsänomistaja omistaa käytännössä kaksi omaisuuserää: puun ja kasvavan hiilivaraston.

Puun markkina-arvo määräytyy avoimilla markkinoilla. Hiilivaraston yhteiskunnallinen arvo tunnustetaan, mutta sille ei ole toimivaa hinnanmuodostusta. Niin kauan kuin vain puulla on markkinahinta, metsänomistaja tekee päätöksiä puutteellisen taloudellisen tiedon varassa.

Metsäsuunnitelmat ennustavat kasvua ja hakkuumahdollisuuksia vuosikymmeniksi eteenpäin. Samalla toimintaympäristö muuttuu nopeasti. Metsiltä odotetaan yhä enemmän: puuntuotannon lisäksi hiilen sitomista, luonnon monimuotoisuuden vahvistamista ja ilmastonmuutokseen sopeutumista.

Silti metsänomistajan ansaintalogiikka on säilynyt lähes ennallaan.

Ratkaisuksi ehdotan kansallisen hiilipörssin perustamista. Sen tarkoituksena ei olisi käydä kauppaa ilmastolupauksilla, vaan riippumattomasti varmennetulla hiilivaraston muutoksella. Kaupankäynnin kohteena olisi mitattavissa oleva ekosysteemipalvelu, jonka arvo määräytyisi avoimilla markkinoilla.

Hiilipörssi ei olisi vaihtoehto metsäteollisuudelle, vaan sen rinnalle syntyvä uusi markkina.

Suomella on tähän poikkeuksellisen hyvät lähtökohdat. Laserkeilauksen, satelliittiaineistojen, maastomittausten ja metsien kasvumallien yhdistelmä mahdollistaa hiilivaraston aiempaa luotettavamman todentamisen. Meillä on maailman huippuluokkaa oleva metsävaratieto, vahvaa teknologiaosaamista ja yrityksiä, jotka kehittävät tähän soveltuvia ratkaisuja.

Toimiva hiilimarkkina edellyttää kuitenkin selkeitä pelisääntöjä. Hiiliyksiköiden omistusoikeus, verotus, kansallinen rekisteri ja kaksoislaskennan estäminen on ratkaistava ennen markkinoiden avaamista. Valtion tehtävänä ei olisi määrittää hiilen hintaa, vaan rakentaa luotettava sääntelykehys markkinoiden toiminnalle.

Hiilipörssi ei olisi vaihtoehto metsäteollisuudelle, vaan sen rinnalle syntyvä uusi markkina. Metsänomistaja voisi arvioida, tuottaako metsä kulloinkin enemmän arvoa puuna, kasvavana hiilivarastona vai näiden yhdistelmänä. Päätökset perustuisivat nykyistä parempaan tietoon.

Olen metsänomistajana seurannut omien metsätilojeni kehitystä hyödyntämällä digitaalisia metsätietojärjestelmiä, kasvuskenaarioita ja kaukokartoitusaineistoja. Vastaan metsieni hoidosta ja tarkastelen niiden kehitystä sekä taloudellisesta että ekologisesta näkökulmasta. Maisema-arkkitehtina (MSc) ja luonnonvara-alan asiantuntijana uskon, ettei Suomelta puutu osaamista eikä teknologiaa. Meiltä puuttuu markkina, joka tunnistaa metsän koko arvon.

Suomen seuraava metsäinnovaatio ei välttämättä ole uusi puutuote. Se voi olla maailman ensimmäinen aidosti läpinäkyvä kansallinen hiilipörssi.

Carl Voigt

Maisema-arkkitehti (MSc)

Luonnonvara-alan asiantuntija