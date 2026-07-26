Ruotsista löydettiin ennätyksellisen iän saavuttanut etelänkiisla Linnut voivat elää hämmästyttävän vanhoiksi. Ikänestorit ovat usein vesi- tai petolintuja.

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Etelänkiisla havaittiin Tukholman saaristossa 1. heinäkuuta tänä vuonna. Kuva: Claes Kyrk

Metsä | Luonto Eija Vallinheimo

Vuonna 2023 Gotska Sandöltä löydettiin kuollut etelänkiisla. Sen iäksi määritettiin 48 vuotta ja yksitoista kuukautta. Nyt ennätys on kuitenkin rikottu jälleen, mutta tällä kertaa on ennätyksenhaltija on yhä elossa. Ikää linnulla on peräti 49 vuotta. Tämä "Itämeren pingviini" on täysin terve ja hyväkuntoinen. Asiasta kertoo Ruotsin luonnonhistoriallinen museo tiedotteessa.

"Lintu ei ole ainoastaan ​​terve, vaan se myös lisääntyy. Tämä tarkoittaa sitä, että sillä voi olla vielä monta vuotta elinaikaa jäljellä", sanoo Claes Kyrk, joka vastaa merilintujen rengastamisesta Tukholman saaristossa.

Etelänkiisla havaittiin Tukholman saaristossa 1. heinäkuuta tänä vuonna. Kyrk on tavannut linnun viisi kertaa vuosien 2014 ja 2026 välillä. Tämä on mahdollista, koska etelänkiisla on uskollinen paitsi kumppanilleen kuin pesimäpaikalleenkin. Se palaa koko elämänsä ajan samalle pesimäpaikalle.

Kaikkiin renkaisiin on kaiverrettu palautusosoitteen lisäksi renkaan yksilöllinen tunnus. Kuva: Claes Kyrk

Sekä uusi että edellinen ennätyksen haltija kuoriutuivat Gotlannin edustalla sijaitsevalla Stora Karlsöllä.

Etelänkiisla on askeleen lähempänä maailmanennätystä. Maailman vanhin luonnonvarainen rengastettu lintu on havajinalbatrossi Wisdom, joka pesii Midwayn atollilla keskellä Tyyntämerta. Vuoden 2025 lopussa sen todettiin olevan 75-vuotias.

Luontoportin mukaan vanhin Suomessa havaittu luonnonvarainen lintu on 36-vuotiaana Satakunnan edustalla Selkämerellä tavattu merikihu. Se rengastettiin kesällä 2023. Toisella sijalla on lähes yhtä vanhaksi elänyt harmaalokki.

Kaikkiaan Suomessa on rengastettu lintuja vuodesta 1913 lähtien.