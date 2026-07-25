Tiesitkö, että naakkoja ja kesykyyhkyjä voi poistaa ilma-aseella tuotantorakennusten sisältä? Tällainen ase siihen soveltuu Sisätiloihin eksyvät linnut aiheuttavat kiinteistöissä hygienia- ja tautiriskin lisäksi myös merkittäviä taloudellisia vahinkoja. Juttu on julkaistu edellisen kerran kesällä 2025.

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Konehallin sisältä poistettuja kesykyyhkyjä. Kuva: Jukka Saarinen

Metsä | Erä Jukka Saarinen

Monet linnut hakeutuvat mielellään ravinnon ja lämmön perässä erityisesti maatiloilla erilaisiin varastoihin, karjasuojiin ja viljakuivureihin.

Maatilojen rakennukset ovat yleensä erilaisia halleja ja varastoja, joihin viedään ja joista haetaan jatkuvasti orgaanisia tuotteita. Tällaisia tiloja on lähes mahdotonta täysin sulkea siivekkäiltä. Linnut ovat sen verran nopeita, että jo lyhytaikainenkin ovien avaaminen riittää niiden lennähtämiseen sisälle. Lisäksi hyvinkin pieni aukko ylhäällä katonrajassa riittää kulkureitiksi.

Naakka livahtaa helposti tuotantotiloihin ruoan perässä. Kuva: Markku Vuorikari

Linnut ovat hygieniariski, sillä niiden mukana voi viljojen ja rehujen joukkoon levitä ulosteiden, höyhenien ja sulkien lisäksi erilaisia tauteja. Riskit erilaisten tautien, kuten salmonellan tai lintuinfluenssan, leviämisestä kasvaa etenkin kotieläintiloilla.

Viljakuivureihin ja varastoihin pesiytyneet kesykyyhkyt tai karjatiloihin lentäneet naakkalaivueet on nykyisin mahdollista poistaa käyttäen ilmakivääriä. Aiemmin ainoat lailliset aseet olivat haulikko ja pienoiskivääri, jotka eivät sovellu käytettäväksi sisätiloissa.

Metsästysasetuksen 20 § muutettiin 1. kesäkuuta 2018 siten, että ilma-asetta voidaan käyttää rakennuksen sisällä variksen, harakan, kesykyyhkyn, oravan, näädän, kärpän ja minkin poistamiseen. Naakka liitettiin ilmakiväärillä sisätiloista poistettaviin lajeihin 1. kesäkuuta 2019.

Käytettävän ilmakiväärin tulee olla riittävän voimakas, mutta ei kuitenkaan supervahva. Käytännössä on todettu, että 4,5 mm kaliiberi on tähän tarkoitukseen hyvin soveltuva. Hyvä testi tästä on se, että luoti tunkeutuu höyläämättömään lautaan 8–10 millimetrin syvyyteen. Sitä isommat luodit menevät peltirakenteista läpi ja kimmokkeista aiheutuvat riskit nousevat turhan suuriksi.

Linnut kannattaa ajaa sopivaan paikkaan ennen ampumista, jotta osuma on hyvä.

Metsästäjät ovat huomanneet, että nopeasti oppivan linnun, kuten naakan, parvikäyttäytyminen mahdollistaa tehokkaan tiedonvaihdon siitä, missä on vaarallista liikkua ja missä ei. Siitä johtuen poistettavien lintujen määrät kääntyvät yleensä nopeasti laskuun.

Myös rauhoittamattomilla linnuilla on rauhoitusaika.

Lajeja poistettaessa tulee muistaa, että myös rauhoittamattomilla linnuilla on rauhoitusaika. Suomen riistakeskus voi kuitenkin myöntää poikkeusluvan riistalintujen ja rauhoittamattomien lintujen pyydystämiseen tai tappamiseen niiden rauhoitusaikana viljelmille, kotieläimille, metsille, kalavesille ja vesistöille koituvan vakavan vahingon estämiseksi.

Tällöin hakijan tulee antaa hakemuksessaan mahdollisimman tarkat tiedot estettävän vahingon suuruudesta ja luonteesta sekä vahinkojen estämiseksi tehdyistä toimenpiteistä vahinkoalueella. Hakijan tulee myös selvittää syyt, miksi vahinkoa ei voida estää muutoin kuin pyytämällä rauhoitettuja lintuja niiden rauhoitusaikana.