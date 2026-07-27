WP: Metsäpalojen torjuntaan käytettävät rahat jäädytettiin, nyt kansallismetsää palaa savuna ilmaan Minnesotassa DOGE-viraston leikkauksista kärsineet Minnesotan metsät palavat nyt ilmiliekeissä.

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Metsäpalot ovat piinanneet Superior National Forestia jo useita viikkoja. Kuvituskuva. Kuva: Kimmo Haimi

Metsä | Ulkomaat Eija Vallinheimo

Yhdysvaltain Minnesotassa on riehunut heinäkuussa metsäpaloja, jotka ovat tuhonneet jo lähes 28 000 hehtaarin kokoisen alueen metsikköä.

Salamoiden aiheuttamat palot Superior National Forestissa saivat alkunsa 7. heinäkuuta. Viime viikon mittaan niitä on sammuttanut noin 700 pelastustyöntekijää.

Superior National Forest sijaitsee Arrowheadin alueella Minnesotan osavaltiossa Kanadan ja Yhdysvaltojen rajan sekä Superior-järven pohjoisrannan välissä.

The Washington Post on nostanut artikkelissaan esille sen, että viime vuonna presidentti Trumpin hallinto viivästytti 10 miljoonan dollarin rahoitusta, jonka piti auttaa Minnesotaa harventamaan alueen tiheää, kuivaa metsää, jolla arvioitiin olevan suurin paloriski.

Tätä työtä ei koskaan aloitettu DOGE-virastossa aloitettujen säästötoimien takia. Elon Muskin johtama DOGE pisti jäihin tai lakkautti monia hankkeita, jotka liittyivät esimerkiksi ilmastonmuutoksen haittojen torjuntaan. Presidentti Trump on kuitenkin aiemmin puhunut metsänhoidon tärkeydestä metsä- ja maastopalojen estämisessä ja kehottanut jopa ottamaan mallia Suomen metsänhoidosta.

Eläkkeelle jäänyt alueen metsänvartija Aaron Kania sanoo WP:n haastattelussa, että jos työt olisi toteutettu, ne olisivat voineet hillitä tai pysäyttää nyt roihuavia tulipaloja.

Palomiehet harventavat nyt pakon edessä tuhansia hehtaareja tiheää, kuivaa metsää metsäpalojen riehuessa alueella. ”Tämä on kaikkein kallein kuviteltavissa oleva tapa tehdä työtä, joka jätettiin säästöjen takia tekemättä”, Kania sanoo.

Washington Post: We were shovel-ready’: A Minnesota forest hit by DOGE cuts is now ablaze

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