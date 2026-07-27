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Juuri nyt | Varislintujen rauhoitus päättyy 1. elokuuta
Tilaajalle | Tuupovaaran keihäsmies Aku Parviainen järjesti Kalevan Kisojen suurimman yllätyksen – ”Nyt olen oikea keihäänheittäjä”