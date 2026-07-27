Varislintujen rauhoitus päättyy 1. elokuuta Metsästyslaissa varis luetaan rauhoittamattomaksi linnuksi.

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Suomen pesimäkannaksi arvioitu 160 000–230 000 paria. Kuva: Pixabay

Metsä | Erä Eija Vallinheimo

Rauhoittamattomatkin lintulajit ovat rauhoitettuja pesimäaikanaan. Varislintujen lintudirektiiviin perustuva pesimäaikainen rauhoitus päättyy koko maassa ensimmäisenä päivä elokuuta.

Vaikka riistakeskuksen poikkeuslupaa ei enää tarvita, maanomistajan lupa pitää olla ennen varisjahtiin lähtöä.

Nykyisin vilja- ja etenkin karjatilojen läheisyydessä rahoittamattomat varislinnut voivat aiheuttaa paljon monenlaisia ongelmia. Syksyn varisjahdeilla autetaan viljelijöitä ja karjan omistajia pääsemään eroon mahdollista ongelmista.

Kotieläinlaidunten lähellä parveilevat varislinnut nokkivat mielellään rikki heinäpaaleja ja voivat tärvellä ulosteillaan myös eläinten juomaveden.

Kuivureihin tunkeutuessaan linnuista irtoavat höyhenet ja sulat voivat myös pilata myyntiin menevän viljan laadun ja laskea sen myyntiarvoa.

Parhaat pyyntiajat ovat auringon noususta muutama tunti eteenpäin ja alkuiltapäivästä, jolloin linnuilla on yleensä toinen aktiivinen vaihe.

Jahdit tapahtuvat yleensä joko kaaveita käyttämällä tai huuhkajan kuvalla houkuttelemalla. Varispilliä oikein käyttämällä saa suuren lisätehon saalistukseen.

Huuhkajakaave on erittäin tehokas lisä varislintujen pyyntiin. Kuva: Jukka Saarinen

Riistabiologisessa mielessä varisten poistaminen olisi hyödyllisempää keväällä ennen pesimäaikaa kuin vasta elokuussa. Syksyn saalis koostuu pääosin nuorista ja saman vuoden poikaslinnuista.

Iäkäämmän variksen tunnistaa siitä, että sen musta höyhenpeite on selvästi metallinhohtoisempi kuin nuoremman. Varmuuden vanhasta linnusta saa avaamalla nokan. Sukukypsällä linnulla ylä- ja alapuoli kitalaesta on lähes kokonaan mustikan musta, nuorella vaalean punertava.

Variksilla kitalaen musta alue lisääntyy syvemmälle kurkkuun katsottaessa iän myötä.

Varisten ja naakkojen poismuutto tapahtuu lokakuussa.

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