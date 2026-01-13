Sahateollisuuteen uusi ympäristöpäällikkö – vahtii ennallistamisen vaateita Vastuullisuuden merkitys kasvaa nopeasti ja haastaa sahateollisuuttakin.

Pirita Lindell aloittaa maaliskuussa Sahateollisuus ry:n ympäristöpäällikkönä. Kuva: Liisa Takala

Metsä | Metsäteollisuus Jukka Hämäläinen

Sahateollisuus ry on nimittänyt yhteiskuntatieteiden maisteri Pirita Lindellin uudeksi ympäristöpäällikökseen. Lindell siirtyy tehtävään Teknologiateollisuus ry:stä, jossa hän on vastannut ympäristöön ja kestävyyteen liittyvistä kokonaisuuksista ja toiminut viimeksi vastuullisuusjohtajana.

Ympäristöpäällikön lähitulevaisuuden merkittävää työkenttää tulee olemaan ennallistamisasetuksen toimeenpanoon liittyvä edunvalvonta ja julkiseen keskusteluun osallistuminen, Sahateollisuus ry:n toimitusjohtaja Tino Aalto kertoo.

”Todennäköisesti ennallistamiskokonaisuus tulee olemaan iso kysymys sahateollisuuden toimintaympäristössä”, Aalto arvioi.

Vastuullisuuskysymysten merkitys kasvaa nopeasti niin kansallisella kuin EU-tasolla ja haastaa sahateollisuuttakin. Muuttuva sääntely-ympäristö edellyttää vahvaa asiantuntemusta ja aktiivista vaikuttamista, Sahateollisuus ry perustelee.

Lindellillä on yli kymmenen vuoden kokemus ympäristö-, vastuullisuus- ja elinkeinopoliittisesta vaikuttamisesta sekä laaja-alainen tausta kansallisesta ja EU-tason päätöksenteosta. Hän on aiemmin työskennellyt eduskunnassa, valtioneuvoston kansliassa sekä kokoomuksen eduskuntaryhmässä.

Lindell aloittaa tehtävässään 2. maaliskuuta.

Lindell seuraa päivitetyllä toimenkuvalla Sahateollisuuden yhteiskuntasuhdepäällikkönä toiminutta Anniina Kostilaista, joka siirtyi syksyllä United Bankersin salkunhoitajaksi.