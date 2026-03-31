Maanvuokraaja: Olitko aikeissa tehdä huomenna maatalousveroilmoituksen?Pelloista tai vaikkapa tuulivoimala-alueista vuokratuloja ei enää ilmoiteta aiempaan tapaan maatalouden tulona vaan henkilökohtaisena pääomatulona. Maatalouden veroilmoituksen viimeinen palautuspäivä on tänä vuonna 1.4. Pääomatulot sen sijaan ilmoitetaan henkilökohtaisella veroilmoituksella.
Maan vuokrauksesta saadut tulot ovat olleet viime vuodesta lähtien henkilökohtaista pääomatuloa, eivät enää maatalouden tuloa kuten vuoteen 2024 asti.
1.4. oleva maatalousveroilmoituksen viimeinen palautuspäivä ei siten koske niitä maanomistajia, joiden ainoat ilmoittamat tiedot ovat aiempien vuosien maatalouslomakkeella olleet maanvuokratuloja, esimerkiksi pellonvuokratuloja tai tuulivoimalayhtiön maksamia maanvuokratuloja. Ne pitää tästä vuodesta lähtien ilmoittaa henkilökohtaisessa veroilmoituksessa.
Myöskään maataloudenharjoittajat eivät enää ilmoita mahdollisesti saamiaan maanvuokratuloja maatalouden veroilmoituksessa vaan henkilökohtaisessa veroilmoituksessa. Sen viimeinen palautuspäivä on heillä myös 1.4.
Maataloudenharjoittajien voi silti tänäkin vuonna olla maatalousveroilmoituksessa ilmoitettavia vuokratuloja. Tällaisia vuokratuloja ovat kaikki maatalouden rakennuksista, rakennelmista ja rakennuspaikoista saadut vuokratulot sekä maatalouden kalustoon kuuluvista koneista saadut vuokratulot.
Henkilökohtaisena pääomatulona ilmoitettavia vuokratuloja
– Pellon ja muun maatalousmaan, kuten puutarhan, niityn ja laitumen vuokratulot
– Kokonaisen maatilan, metsätilan tai tilan osan vuokrauksesta saatu tulo
– Metsästysmaiden vuokratulo
– Tulot alueen vuokraamisesta matkapuhelinverkon tukiasemaksi
– Tuuli- ja aurinkovoimaloiden rakennuspaikoista saadut vuokratulot
– Tuulivoimalan takia saadut vaikutusalue- tai muut korvaukset
– Määräaikaiset korvaukset hiilinielun edistämisestä tai maiseman suojelemisesta
Metsäpalvelu
- Osaston luetuimmat