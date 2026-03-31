Metsä Group aikoo ottaa hiilidioksidia talteen Raumalla ‒ ”vaatii alkuvaiheessa julkista tukea”Talteenottolaitos olisi Suomen selluteollisuuden ensimmäinen kaupallinen toteutus. Rahaa hankkeeseen haetaan ministeriön käänteisestä huutokaupasta.
Metsä Group on aloittanut esisuunnittelun puuperäisen hiilidioksidin talteenottolaitoksesta, joka sijoittuisi konsernin Rauman sellutehtaan yhteyteen.
Laitos erottaisi hiilidioksidia sellutehtaan savukaasuista. Talteen otettu, nesteytetty hiilidioksidi toimitettaisiin raaka-aineeksi muun muassa kemianteollisuuteen ja polttoaineiden tuottajille.
Suunniteltu kapasiteetti olisi noin 100 000 tonnia talteen otettua hiilidioksidia vuodessa. Jos koko vuotuinen tuotanto käytettäisiin polttoaineiden arvoketjussa, vältettäisiin yhtiön mukaan lähes 30 000 henkilöauton vuotuiset fossiiliset hiilidioksidipäästöt.
”Ensimmäiset toimitussopimukset asiakkaiden kanssa on nyt solmittu”, kertoo Metsä Groupin innovaatioyhtiö Metsä Springin toimitusjohtaja Niklas von Weymarn tiedotteessa.
Yhtiö hakee hankkeelle investointitukea työ- ja elinkeinoministeriön käänteisestä huutokaupasta, jossa rahoitetaan puhtaan siirtymän hankkeita.
”Täysin uusien arvoketjujen ja markkinoiden syntyminen vaatii usein alkuvaiheessa julkista tukea. Kyse on kertaluonteisesta investointituesta”, von Weymarn toteaa.
Haettava tuki voi olla enintään 30 prosenttia kokonaisinvestoinnista.
Laitoksen edellyttämä ympäristölupahakemus jätettiin joulukuussa 2025, ja päätöksen arvioidaan valmistuvan tämän vuoden aikana. Luvan myöntämisen edellytyksiä pidetään hyvinä, sillä yhtiön mukaan hiilidioksidin talteenotto ei edellyttäisi varsinaisia muutoksia sellutehtaan nykyisiin toimintoihin eikä lisäisi puunkäyttöä.
Varsinainen investointipäätös voitaisiin tehdä aikaisintaan vuoden 2027 alkupuolella. Se edellyttää ministeriön myönteistä tukipäätöstä, ympäristöluvan saamista, esisuunnittelun valmistumista sekä riittävää varmuutta asiakaskysynnästä.
Metsä Fibre pilotoi hiilidioksidin talteenottoa Rauman sellutehtaan savukaasuista vuonna 2025 yhdessä teknologiayhtiö Andritzin kanssa. Yhtiön mukaan pilotointi osoitti teknologian olevan riittävän kypsää hallittuun käyttöönottoon.
Hankkeen suurin epävarmuus liittyykin markkinoiden kehitykseen. Puuperäistä hiilidioksidia hyödyntävät teolliset arvoketjut ovat vasta rakentumassa, ja uusien markkinoiden synty vaatii investointeja useilta toimijoilta samaan aikaan.
Metsä Group arvioi, että sen puuperäisen hiilidioksidin pitkän aikavälin talteenottopotentiaali on useita miljoonia tonneja vuodessa. Nykyisellään Metsä Groupin tehtailla syntyy yhteensä noin 12 miljoonaa tonnia puuperäistä hiilidioksidia vuodessa.
