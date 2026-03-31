Petri Purmonen teki historiallisen luonnonarvokaupan Pohjois-Karjalassa Ennallistettava kohde on noin 12 hehtaarin ojitettu suoalue Ilomantsissa.

Petri Purmonen, Petri Vähä, Panu Kukkonen ja Heli Siitari ennallistettavalla Kuikkasuolla kuvattuna. Kuva: Jarno Artika

Anni-Sofia Hoppi

Yksityinen maanomistaja on myynyt luontoarvoja Pohjois-Karjalan Osuuskaupalle.

Kaupassa ennallistetaan 12 hehtaarin kokoinen ojitettu suo Ilomantsissa muun muassa poistamalla puustoa ja tukkimalla ojia. Ennallistamistoimet ovat käynnistyneet maaliskuussa.

Yksityisen maanomistajan ja yrityksen välisiä luonnonarvokauppoja ei ole aiemmin juuri tehty Suomessa.

”Tämä avaa maanomistajille tavan saada suojelusta ja luonnonarvojen tuottamisesta markkinalähtöistä tuloa, ja yritykset voivat tehdä konkreettisia vastuullisuustoimia - ja kaikesta hyötyy luonto”, MTK:n ympäristöasiantuntija Heli Siitari sanoo tiedotteessa.

Kaupan välitti Pohjois-Karjalan metsänhoitoyhdistys. Kohteella tehtävät työt yhdistys suunnitteli yhdessä maanomistaja Petri Purmosen kanssa. Tarkkaa kauppahintaa ei ole paljastettu.

”Uskon, että nyt alue saadaan palautettua luonnolliseen tilaansa siten, että jatkossa aiempaa kirkasvetisemmän järven äärellä kuuluu lintujen laulu ja tulevat sukupolvet voivat käydä alueella, vaikka poimimassa lakkoja”, Purmonen sanoo tiedotteessa.

Kaupassa mukana olleiden metsänhoitoyhdistyksen, Pohjois-Karjalan Osuuskaupan, maanomistajan, S-ryhmän ja MTK:n tavoitteena on kehittää luonnonarvomarkkinoita yhdessä.

Luonnonarvokaupassa maanomistaja saa tuloa luonnon monimuotoisuutta edistävistä toimista, kuten arvokkaiden elinympäristöjen säilyttämisestä tai ennallistamisesta.

Yrityksille ja muille toimijoille luonnonarvokauppa tarjoaa puolestaan konkreettisen ja todennettavan keinon edistää omia vastuullisuustavoitteitaan ja ostaa ekologista kompensaatiota.

Luonnonarvokaupoissa yksikkönä käytetään luonnonarvohehtaaria. Yksi hehtaari luonnontilaista luontotyyppiä vastaa yhtä luonnonarvohehtaaria. Yhden luonnonarvohehtaarin tuottamiseksi tulee siis tehdä luonnon tilaa parantavia ennallistamistoimia useammalla hehtaarilla.