Metsäkoneiden yleisin tapa ylittää virtavedet on suora ajo veteen Vesiuoman ylitys metsäkoneella aiheuttaa useimmissa tapauksissa vahingon, jopa merkittävänkin.

Puro voidaan ylittää metsään tuotua väliaikaista siltaa pitkin. Kuva: Timo Heikkala

Metsä | Ympäristö Jukka Hämäläinen

Metsäkoneet ylittävät virtavedet 37 prosentissa tapauksista ajamalla suoraan veteen ja välittämättä pohjan tai rantojen suojaamisesta. Tämän seurauksena vahinkoja syntyy 86 prosentissa näistä ylityksistä, osoittaa Ruotsissa tehty selvitys.

”On huolestuttavaa, että vesiä ylitetään näin usein ajamalla suoraan läpi, huolimatta lukuisista koulutushankkeista ja metsäsektorin tavoitteista ympäristön varjelemiseksi”, toteaa Ruotsin metsähallituksen ekologi Elisabet Andersson tiedotteessa.

Inventoinnin mukaan siltoja käytetään 23 prosentissa ylityksistä. Näissä tapauksissa vahinkojen osuus jää 17 prosenttiin. Vahingot liittyvät tällöin pääasiassa siihen, että sillalle johtavia nousu- ja poistumiskohtia ei ole suojattu riittävän hyvin.

”Suosittelemme, että käytetään aina siltaa.” Elisabet Andersson

Uomaan asetettua puutavaraa käytettiin 26 prosentissa ylityksistä, mutta vahinkojen osuus oli silloin suurempi (54 prosenttia) kuin siltoja käytettäessä. Lopussa tapauksista inventoija ei pystynyt määrittelemään ylitystapaa.

”On selvää, että ylitystapa vaikuttaa merkittävästi vahinkoriskiin. Suosittelemme, että käytetään aina siltaa, ja että sillalle johtavat kohdat suojataan huolellisesti”, Andersson tähdentää.

Ajoneuvojen liikkuminen vesistössä ja sen läheisyydessä aiheuttaa eroosiota, mihin liittyy riski ravinteiden kulkeutumisesta. Samentuminen haittaa eliöstöä ja hiukkaset voivat kulkeutua pitkälle alavirtaan.