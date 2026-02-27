Suuri metsänomistaja tienasi maakaupoilla Googlen kanssaYksi Vaalan datakeskusalueen myyjistä on sijoitusrahasto UB Metsä.
Googlen Vaalaan suunnitteleman datakeskuksen maa-alueen merkittävä myyjä on United Bankersin sijoitusrahasto UB Metsä.
Rahastoyhtiö kertoo tiedotteessaan, että UB Metsä on myynyt Googlelle 327 hehtaarin maa-alueen Vaalasta.
”Vaikka United Bankersin metsärahastojen kaikki metsätilat on alun perin hankittu metsätaloudellista tarkoitusta varten, muodostavat uusiutuvan energian tuotanto sekä datakeskushankkeet uusia potentiaalisia tulovirtoja sijoittajille”, United Bankersin metsäsijoituksista vastaava johtaja Kari Kangas sanoo tiedotteessa.
United Bankersin mukaan sen kauppa on osa teknologiayhtiön noin 900 hehtaarin maanhankintaa. Vaalan kaupunginjohtaja totesi MT:lle torstaina, että alueen laajuus on salassa pidettävää tietoa. Myyjinä on useita yrityksiä.
UB Metsän myymä maa-alue sijaitsee Fingridin Nuojuan sähköaseman lähellä noin kuuden kilometrin päässä Vaalan keskustasta.
Kauppalehden mukaan UB sai kaupasta yli 4,5 miljoonaa euroa eli lähes 14 000 euroa hehtaarilta. Lehti kertoo Maanmittauslaitoksen tietoihin perustuen, että viime vuonna solmitun esisopimuksen mukainen kauppahinta oli 4 576 460 euroa. UB kertoo lehdelle, että lopullinen hinta ei poikkea esisopimuksesta merkittävästi. Siitä puuttuu puuston osuus.
