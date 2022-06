Susireviirien kokonaismäärä jatkanut kasvuaan ‒ susikannan painopiste yhä enemmän lännessä

Suurin osa uusista reviireistä on syntynyt Länsi-Suomeen, missä yhteenlaskettu lauma- ja parireviirien määrä on kasvanut yhdeksällä. Itä-Suomessa reviireitä on neljä vähemmän kuin edellisvuonna.