Metsistä halutaan puristaa lisää hyvinvointia ‒ monimuotoisuuden tarpeita unohtamatta Uudet alueelliset metsäohjelmat korostavat metsien aktiivista, kestävää ja monipuolista käyttöä sekä elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä.

Kuuntele

Metsät halutaan pitää aktiivisessa ja kestävässä käytössä. Kuva: Tommi Hakala

Metsä | Metsänhoito Jarmo Palokallio

Alueelliset metsäohjelmat tavoittelevat metsistä lisää hyvinvointia. Taloudellisten arvojen lisäksi myös metsien muut arvot nousevat metsäohjelmissa hyvin esille.

Maakunnalliset metsäneuvostojen hyväksymät uudet metsäohjelmat ulottuvat vuoteen 2030 asti. Ne kannustavat hyödyntämään ja hoitamaan metsiä aktiivisesti ja monipuolisesti.

Metsäohjelmien keskeiset päämäärät ovat metsien aktiivinen, kestävä ja monipuolinen käyttö, metsien elinvoimaisuuden, monimuotoisuuden ja sopeutumiskyvyn vahvistaminen sekä metsäalan uudistuminen ja sen kilpailukyvyn parantaminen.

Ohjelmat muistuttavat, miten suuri merkitys metsillä on Suomelle ja suomalaisille. Metsäala työllistää yli 66 000 suomalaista ja metsää omistavia suomalaisia on yli 600 000.

Lähes kaikki suomalaiset hyödyntävät metsiä jollakin tavalla. Selvimmin se koskee metsänomistajia, jotka saavat vuosittain arviolta noin 3 miljardia euroa tuloja puunmyynnistä.

Kantorahojen lisäksi metsät tuovat myös työtuloja, joilla on suuri positiivinen vaikutus maakuntien talouteen.

Alueelliset metsäohjelmat ottavat huomioon paikalliset lähtökohdat. Kuva: Harri Mäenpää

Uusien metsäohjelmien keskeisin tavoite on lisätä metsien monipuolisen ja kestävän käytön kautta hyvinvointia metsistä ja metsille. Ohjelmat edistävät metsien hyödyntämistä niin, että paikalliset lähtökohdat, kehittämistarpeet ja tavoitteet otetaan huomioon.

Metsien käytössä pitää huomioida entistä enemmän myös luonnon monimuotoisuutta ja ilmastovaikutuksia sekä asettaa niille tavoitteita.

Uusia alueellisia metsäohjelmia on 14. Ne on valmisteltu maakunnallisten metsäneuvostojen johdolla. Valmisteluun osallistui suuri joukko alueiden metsäammattilaisia, asiantuntijoita, metsänomistajia ja järjestöjä.

Metsäohjelmiin tuli noin 170 lausuntoa, joita hyödynnettiin ohjelmien viimeistelyssä.