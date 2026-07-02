- Raasepori
Peurakannan pelätään ryöstäytyvän käsistä pahimmilla tihentymäalueilla: ”Lupamäärät eivät enää kaikkialla riitä kannan pienentämiseen”Suomen riistakeskus Uusimaa on myöntänyt alueelleen ensi syksyn metsästyskaudelle 1 706 hirven ja 9 855 valkohäntäpeuran pyyntilupaa. Paikalliset pelkäävät, että valkohäntäpeurakannat ryöstäytyvät käsistä.TilaajalleLue artikkelin tiivistelmä
Tiivistelmä on Rengin, Viestimedian oman tekoälyavustajan, tekemä ja ihmisen tarkistama.Artikkelin aiheet
- Suomen riistakeskus Uusimaa myönsi ensi syksyn metsästyskaudelle 1 706 hirven ja 9 855 valkohäntäpeuran pyyntilupaa. Patrick Fredriksson kertoo seurueensa hakeneen 58 lupaa ja saaneen 10. MTK:n Timo Leskisen mukaan tiheimmillä alueilla peurakannat voivat nousta ennätyskorkeiksi, koska lupamäärät eivät kaikkialla riitä kannan pienentämiseen.
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