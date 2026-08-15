Ruokavirasto on lieventänyt joitakin afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeellä aiemmin metsätöitä rajoittaneita määräyksiä.

Nyt ydinalueen ulkopuolella on sallittua noutaa maastosta puita, jotka on kaadettu ennen tartuntavyöhykkeen perustamista eli ennen 30. heinäkuuta. Samoin ennen 30. heinäkuuta kaadettujen puiden noutaminen tienvarsilta on sallittu.

Ydinalueen ulkopuolella tartuntavyöhykkeellä sallittuja ovat myös metsänhoitotyöt, jotka tehdään ilman moottorikäyttöisiä työvälineitä. Sallittuja ovat muun muassa puiden istutus istutusputken avulla sekä käsinkylvö. Taimikkoja voi heinätä ilman moottorikäyttöistä välinettä.

Kuten aiemminkin, metsässä voidaan tehdä jalkaisin suunnittelu- ja neuvontatöitä.

Kiellettyä on energiapuiden haketus maastossa sekä ydinalueella että tartuntavyöhykkeellä. Niin ikään moottorikäyttöisellä koneella tapahtuva puunkaato, katkominen, karsiminen, harvennus, pinoaminen ja lannoittaminen on kielletty tartuntavyöhykkeellä.

Omalla pihalla puita saa kaataa ja koneiden käyttö on mahdollista.

Sallittua on ajaa teitä pitkin. Koiria tartunta-alueella saa ulkoiluttaa vain kytkettynä ja teitä pitkin.

Sienestys ja marjastus on kiellettyä ydinalueella, mutta ei muualla tartunta-alueella.