Ympäristöministeriö esittää hallinnonalaltaan budjettiin lisärahoitusta Metso- ja Helmi-ohjelmille. Ympäristöneuvos Esa Pynnösen mukaan luonnonsuojelun hankinta- ja korvausmenoihin esitettyä 13 miljoonan euron lisäystä kohdennettaisiin Metsolle.

Lisäyksen myötä ympäristöministeriö esittää hallitukselle Metson osalta 30,5 miljoonaa euroa ja Helmin osalta 40 miljoonaa euroa. Luvut saattavat vielä muuttua, kun virastojen tämän vuoden lopullinen määrärahankäyttö selviää.

Metso-ohjelman rahoituksesta käytettäisiin 30 miljoonaa suojelualueiden hankintaan ja korvauksiin. Helmen osalta tähän käytettäisiin 4 miljoonaa.

Helmi-ohjelman luonnonsuojelutoimiin varattaisiin 21 miljoonaa. Helmen puitteissa suojellaan ja ennallistetaan soita sekä kunnostetaan ja hoidetaan uhanalaisia luontotyyppejä, kuten arvokkaita lintuvesiä, rantoja, pienvesiä ja lehtoja. Loput Helmi-ohjelmalle esitetyistä rahoista kohdentuisivat Natura-verkoston ja vanhojen luonnonsuojeluohjelmien korvauksiin.

Metso- ja Helmi-ohjelmat saavat lisäksi rahoitusta maa- ja metsätalousministeriön sekä Metsähallituksen kautta.

Helmi-ohjelman avustuksia on tarkoitus laajentaa kuntien ja järjestöjen lisäksi myös yksityisiin maanomistajiin. Yksityismailla tehtäviä vapaaehtoisia hankkeita tukemalla edistettäisiin ennallistamisasetuksen toimeenpanoa, ympäristöministeriö kertoo tiedotteessa.

Talousarvioehdotuksen käsittely jatkuu budjettiriihessä 1.–2. syyskuuta. Lopullisesti budjetin hyväksyy eduskunta ennen joulua.