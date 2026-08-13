Mediat: Karhu alakoulun lähellä Savonlinnassa – ”Oppilaat eivät olleet peloissaan vaan kiinnostuneita karhusta”Poliisi hälytti suurriistavirka-avun karkottamaan karhua.
Savonlinnan Pihlajaniemen koulun lähellä nähtiin karhu torstaina ennen puoltapäivää. Poliisin saaman ilmoituksen mukaan karhu oli havaittu metsikössä kuntoradalla noin sadan metrin päässä koulusta. Paikka tarkentui kuitenkin hieman kauemmas, uutisoi Itä-Savo.
Karhusta ilmoitettiin koululle, ja lapset pidettiin varotoimenpiteenä välitunnilla sisätiloissa. Paikalle kutsuttiin suurriista-apu koirineen karhua etsimään ja karkottamaan.
Poliisin mukaan koululaisten oli turvallista mennä koulusta kotiin, mutta ei kuntoradan kautta. Oppilaille tämä kerrottiin, ja iltapäivällä koulusta lähdettiin kahden aikaan kotiin normaaliin tapaan.
Ylen haastattelema Pihlajaniemen koulun johtaja Teija Piironen kertoi, että oppilaat eivät olleet peloissaan vaan kiinnostuneita karhusta.
Viranomaisten pyynnöstä metsästäjät lähtivät karkottamaan karhua asutuksen ulkopuolelle. Jos uusia havaintoja saataisiin asutuksen läheltä, karhulle harkittaisiin lopetusmääräystä.
Itä-Savo: Pihlajaniemen koulun lähellä Savonlinnassa on havaittu karhu – Poliisi ja riistamiehet pyrkivät karkottamaan (maksullinen)
Yle: Karhu harhautui Savonlinnassa Pihlajaniemen alakoulun lähelleArtikkelin aiheet
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