Lukijalta: Verokannusteilla lisää tilusrakennetta parantavia kiinteistökauppoja Keskellä metsätilaa sijaitsevan pienen palstan myynti ei usein kannata omistajalle, kun kauppahinta on pieni ja myyntivoittovero vielä vähentää sitä, kirjoittaa Kauko Luodelahti. ”Ostajan näkökulmasta varainsiirtovero ja kiinteistötoimitusmaksut syövät hyödyn nopeasti.”

Metsäpalstoja. Kuvituskuva. Kuva: Risto Jussila

Mielipide | Politiikka Lukijalta Kauko Luodelahti

Maaseudulla on paljon pieniä irrallisia kiinteistöjä keskellä toisten tiloja. Ne ovat aikoinaan syntyneet torpparijaon, perinnönjakojen sekä turvesoiden ja muiden erityistarpeiden seurauksena. Aikoinaan niille oli käyttöä, mutta nykyisin moni palsta on jäänyt vähälle tai kokonaan ilman käyttöä.

Myyjälle pienten palstojen kauppa ei usein kannata, kun kauppahinta on pieni ja myyntivoittovero vielä vähentää sitä. Ostajan näkökulmasta varainsiirtovero ja kiinteistötoimitusmaksut syövät hyödyn nopeasti. Siksi kauppoja ei synny, vaikka naapuri olisi valmis liittämään alueen omaan tilaansa.

Ratkaisu olisi yksinkertainen.

Alle 10 000 euron kiinteistökaupat tulisi vapauttaa varainsiirtoverosta ja muuttaa myyjille verovapaiksi. Jos kauppahinta ylittää rajan, ylimenevä osa verotettaisiin normaalisti.

Samalla palstan liittäminen viereiseen tilaan pitäisi tehdä maksuttomaksi tai hyvin edulliseksi, ainakin silloin, jos tilan liittäminen tapahtuu pelkästään toimistotyönä.

Toimenpide voidaan rajata enintään viiden hehtaarin alueisiin, jotka rajoittuvat ostajan tilaan. Näin varmistetaan, että kyse on aidosta tilusrakenteen parantamisesta.

Hyödyt ovat selviä. Metsätalous tehostuu ja passiiviset palstat saadaan käyttöön. Samalla vähenevät epäselvät rajat ja ”väliin jääneet” alueet. Myös Maanmittauslaitoksen työ kevenee aikaa myöten, kun tarpeettomat tilat vähenevät.

Valtiolle verotulojen menetys olisi vähäinen, koska suuri osa kaupoista jää nykyisin toteutumatta. Lisäksi verotulot todennäköisesti näiden palstojen osalta nopeasti kasvaisivat, kun ne siirtyisivät aktiivisen metsätalouden piiriin.

Maaseudun kehittämisessä riittää, että poistetaan esteet järkeviltä ratkaisuilta.

Kauko Luodelahti

Juupajoki