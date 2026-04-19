Keski-Euroopan rakentaminen kasvaa 2,4 %, mutta Saksassa useat puurakentamiseen erikoistuneet yritykset, kuten Mocopinus ja Müller Fenster + Fassaden, ovat ajautuneet selvitystilaan. Sahoilla on puupula, mutta se ei vielä näy puurakentamisessa. Dagmar Fritz-Kramerin mukaan Baufritz on selvinnyt hyvin ja alan suurin haaste on siirtymä kuusesta mäntyyn ja lehtipuihin.

