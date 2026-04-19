SS: Karhu raateli kahta hevosta Kaavilla – ”Naapurin eläkeläisiä tämmöinen varmasti pelottaa” Samassa pihapiirissä on aiemmin liikkunut ilveksiä.

Kuvassa olevat hevoset eivät liity tapaukseen. Kuva: Rami Marjamäki

Metsä | Erä Jukka Koivula

Hevoset ja karhu kohtasivat Kaavilla toissapäivänä perjantaina, kun karhu oli yllättäen tunkeutunut hevosaitaukseen. Karhu oli raadellut kahta hevosta, jotka saivat vammoja enimmäkseen takaraajojen alueelle. Aitauksessa tapahtumahetkellä ollut kolmas hevonen säästyi vahingoittumattomana, uutisoi Savon Sanomat.

Aitaus sijaitsee samassa pihapiirissä hevoset omistavan Seppo Räsäsen kotitalon kanssa. Matkaa pihan muihin rakennuksiin ja naapuriin on satakunta metriä.

”Karhu jätti aivan selvät kynnen jäljet. Eläinlääkäri tarkisti hevosten tilanteen, mutta ne voivat nyt ihan hyvin. Saimme ainetta hevosten haavojen hoitoon sekä kipulääkettä. Kuulemma viikon päivät hoidellaan haavoja ja on hyvät odotukset parantua”, Räsänen toteaa Savon Sanomille.

Samassa pihapiirissä on aiemmin liikkunut ilveksiä. Karhu ei siellä tiettävästi ole aiemmin käynyt.

”Minä olen kokenut metsässä liikkuja, niin minua tuo ei niin hetkauta. Naapurin eläkeläisiä tämmöinen varmasti pelottaa”, Räsänen pohtii.

Kaavin riistanhoitoyhdistyksen riistavahinkotarkastaja Arto Nykäsen mukaan tapahtumapaikan lähistöltä maasta löytyi karhun tassun jälkiä ja hevosiin jääneet raatelujäljetkin viittaavat karhuun.

