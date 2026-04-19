Tuli leviää pellolla ja metsässä Karstulassa, useita latoja tuhoutunutPalopaikalle on lähetetty sammutusyksiköitä kolmen maakunnan alueelta.
Karstulassa on syttynyt tänään sunnuntaina keskisuuri rakennuspalo, joka leviää pellolla ja metsässä.
Useampi lato on tuhoutunut tulipalon edetessä. Yksiköitä on saapunut palopaikalle Karstulaan Kaihlamäentielle Keski-Suomesta, Etelä-Pohjanmaalta ja Keski-Pohjanmaalta yhteensä 15 yksikköä.
Asiasta tiedottaa Keski-Suomen pelastuslaitos.
