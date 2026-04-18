Metsänomistajan viikon viisi tärkeää uutista: Puukauppa ei käy, näin hinnan ennustetaan kehittyvänMT julkaisee lauantaisin koostejutun viikon tärkeistä metsäuutisista.
Jos et ole ehtinyt seurata uutisia tällä viikolla kovin aktiivisesti, niin ei hätää! MT julkaisee lauantaisin poiminnat viikon ajankohtaisista ja tärkeistä metsäuutisista.
1. Puukauppa jäissä
Poikkeuksellisen harva metsänomistaja suunnittelee puukauppaa, vaikka hinnat ovat kevään mittaan kääntyneet hienoiseen nousuun. Jutut ovat tilaajille.
2. Metsänomistajat tyytyväisiä puukauppoihin
Valtaosa viimeisimmistä puukaupoista sai kiitettävän arvosanan. Juttu on tilaajille.
3. Tapaturmasesonki on alkanut
Vakuutusyhtiön mukaan varsinkin erilaisten puuntyöstökoneiden käyttäjille sattuu keväisin ja kesäisin vakavia tapaturmia.
4. Puun hinnat lähtevät kasvuun
Metsäteollisuuden vaisuissa näkymissä ei ole suurta muutosta tiedossa. PTT odottaa silti hakkuiden lähtevän maltilliseen kasvuun ja etenkin kuitupuun kantohintojen nousevan nykytasolta. Juttu on tilaajille.
5. Lisää metsänhoitoyhdistysten yhdistymisiä
Tällä viikolla kuultiin kaksi uutista metsänhoitoyhdistysten aikeista yhdistyä.
