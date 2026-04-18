Metsänomistajan viikon viisi tärkeää uutista: Puukauppa ei käy, näin hinnan ennustetaan kehittyvän MT julkaisee lauantaisin koostejutun viikon tärkeistä metsäuutisista.

Jaa Kuuntele

Metsänomistajat ovat tällä hetkellä haluttomia myymään puuta. Kuva: Petteri Kivimäki

Metsä | Metsä Anniina Jokinen

Jos et ole ehtinyt seurata uutisia tällä viikolla kovin aktiivisesti, niin ei hätää! MT julkaisee lauantaisin poiminnat viikon ajankohtaisista ja tärkeistä metsäuutisista.

1. Puukauppa jäissä

Poikkeuksellisen harva metsänomistaja suunnittelee puukauppaa, vaikka hinnat ovat kevään mittaan kääntyneet hienoiseen nousuun. Jutut ovat tilaajille.

2. Metsänomistajat tyytyväisiä puukauppoihin

Valtaosa viimeisimmistä puukaupoista sai kiitettävän arvosanan. Juttu on tilaajille.

3. Tapaturmasesonki on alkanut

Vakuutusyhtiön mukaan varsinkin erilaisten puuntyöstökoneiden käyttäjille sattuu keväisin ja kesäisin vakavia tapaturmia.

4. Puun hinnat lähtevät kasvuun

Metsäteollisuuden vaisuissa näkymissä ei ole suurta muutosta tiedossa. PTT odottaa silti hakkuiden lähtevän maltilliseen kasvuun ja etenkin kuitupuun kantohintojen nousevan nykytasolta. Juttu on tilaajille.

5. Lisää metsänhoitoyhdistysten yhdistymisiä

Tällä viikolla kuultiin kaksi uutista metsänhoitoyhdistysten aikeista yhdistyä.

Joko sinulle tulee MT:n metsäuutiskirje? Saat kerran viikossa maksutta ajankohtaisia metsäuutisia sähköpostiisi tilaamalla metsäuutiskirjeen.

