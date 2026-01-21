Japanilainen Oji vähemmistöosakkaaksi suomalaiseen biomateriaaliyhtiöönAalto-yliopistosta lähtöisin oleva Nordic Bioproducts Group kehitti erikoissellun muun muassa lääketeollisuuden tarpeisiin.
Japanilainen Oji Holdings Corporation on tehnyt vähemmistösijoituksen suomalaiseen Aalto-yliopistosta lähtöisin olevaan biomateriaaliyhtiöön Nordic Bioproducts Groupiin.
Sijoitus antaa Ojille 20 prosentin vähemmistöosuuden suomalaisyhtiöstä. Nordic Bioproducts Group ei kerro, kuinka paljon Oji sijoittaa yhtiöön.
Oji Holdings Corporation on merkittävä metsäpohjaisten materiaalien jalostaja. Siihen kuuluu muun muassa Oji Paper.
Tiedotteen mukaan kumppanuus japanilaisyhtiön kanssa merkitsee merkittävää askelta Aalto Cell -teknologian kansainvälisen mittakaavan laajentamisessa. Teknologian avulla sama biomassa, joka aiemmin päätyi pääosin paperin tuotantoon, voidaan jalostaa erityisselluloosaraaka-aineeksi lääketeollisuuden ja muiden sovellusten tarpeisiin.
Ojin ja Nordic Bioproducts Groupin yhteistyö keskittyy aluksi mikrokiteisen selluloosan (MCC) tuotantoon, jonka kysyntä kasvaa lääke-, ravintolisä-, elintarvike- ja kosmetiikkatuotteissa.
Nordic Bioproducts Groupin tiedotteen mukaan mikrokiteisen selluloosan tuotannon lisäksi molemmat yhtiöt näkevät Aalto Cell -teknologian laajempana alustana, jonka periaatteita voidaan ajan myötä soveltaa myös muiden sellupohjaisten materiaalien valmistukseen.
Nordic Bioproducts Groupin perusti Lappeenrantaan kaupallisen mittakaavan tuotantolaitoksen vuonna 2024. Laitos on suunniteltu jatkuvaan tuotantoon sekä prosessien optimointiin.
Yhtiön vuoden 2024 tilinpäätöksen mukaan Lappeenrannan tehtaan käynnistysvaihe kuitenkin viivästyi merkittävästi. Se johtui ensimmäistä kertaa koskaan tuotannolliseen mittakaavaan suunnitellun ja toteutetun Aalto Cell -prosessin haasteellisuudesta pystyä tuottamaan lääketeollisuuden vaatimusten mukaista lopputuotetta tasalaatuisena yhtäjaksoisesti.
Viivästykset johtivat kaupallisen toiminnan ja asiakastoimitusten viivästymiseen. Suunniteltujen tulovirtojen lykkääntyminen taas heikensi merkittävästi yhtiön rahoitustilannetta.
Viime kesäkuussa allekirjoitetun tilinpäätöksen mukaan yhtiö kävi tuolloin neuvotteluja mahdollisten sijoittajien kanssa saadakseen lisärahoitusta toimintojensa jatkuvuuden turvaamiseksi.
