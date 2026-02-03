ATL: Ruotsalainen Södra laskee kaikkia puun hintojaYhtiö laskee puun hintoja jo kolmannen kerran lyhyen ajan sisällä.
Ruotsissa puumarkkinat ovat edelleen vaisut, ja puun tarjonta on suhteellisen suurta.
Osuuskuntamuotoinen Södra ilmoitti laskevansa kaikkien puutavaralajien hintoja välittömästi. Lantbrukets Affärstidningin (ATL) mukaan kuusitukin hintaa lasketaan 50 kruunua (4,74 euroa) kuutiometriltä kuoren alta mitattuna, mäntytukin 100 kruunua (9,47) ja pientukin 75 kruunua (7,11).
Havu- ja lehtikuitupuun hintaa lasketaan 30 kruunua (2,84). Myös polttopuun ja hakkuutähteiden hintaa lasketaan.
Kuusitukin uusi hinta on 1 375 kruunua (130,26 euroa) kuutiolta kuoren alta mitattuna, mäntytukin 1 365 kruunua (luokka 1) (128,85), havukuitupuun 530 kruunua (50,03) ja lehtikuitupuun 425 (40,12) kruunua.
Tämä on Södran kolmas puunhintojen lasku viime kuukausina. Noin vuosi sitten yhtiö maksoi kuusi- ja mäntytukista yli 1 500 kruunua (141,60) ennen lisäpreemioita.
