Pörssisähkö maksaa tiistaina yli 80 senttiä kilowattitunnilta
Tunnistautuminen ja ajokortti löytyvät pian sovelluksesta, näin se helpottaa arkea
Puun hinta viikolla 5: Kuusitukin luisu päättyi, jopa lievää nousua
Puukauppa vilkastui tavalliseen tapaan selvästi tammikuun lopulla.
Metsä
Metsäteollisuus
2.2.2026
15:15
Jarmo Palokallio
puun hinta
puukauppa
kuusitukki
Metsäteollisuus ry
Hannes-myrsky
1
Klapiyrittäjä ei enää luopuisi alipainekuivauksesta – ”Kuivaamon kautta on mennyt vähintään 20 000 irtokuutiota”
2
ATL: Kiinalaiselta Metsa Forestryltä halpa ajokone – ”Olen vakuuttunut, että se pystyy nostamaan tukin”
3
Tällaista puuta ei pidä polttaa kotioloissa – ”Haitta-aineita ei usein näe puun pinnalta”
4
Kun turpeen poltto tyrehtyi, Marko Vainionpää ryhtyi myymään turvettaan laivalasteittain ulkomaille
5
Fuusio pysäytti metsänhoitoyhdistyksen toimistotyöt viikoksi – ”Paperikartat ja ruutupaperit kaivettiin esiin”
6
Näin pukeudut järkevästi talvisavottaan – parhaat alusasut ja vinkit lämmönhallintaan
7
Puun myyntitulojen ilmoittamisessa maltti on valttia ‒ tiedot tulevat viimeistään alkuviikosta Omaveroon
Lisää aiheesta Koneviestissä
Kolumni
Simo Jaakkola
Koneviesti
|
Metsäteollisuudella sumuinen markkina – myös Teboil-pakoitteet vaikeuttavat urakoitsijoiden toimintaa
Koneviesti
|
Kuitu- ja energiapuun hinnat nousivat vuonna 2023 ja tukin hinta vakiintunut korkeammalle tasolle – koivutukin arvo nousi eniten
Koneviesti
|
Hermann Brothers Logging & Construction tarjoaa hakelogistiikkaa tehtaille ja puun kuorintaa sahoille – terminaaliin ajetaan 100 kuormaa puuta päivässä
Tilaajalle
