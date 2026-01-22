Tornionjoelta hyviä uutisia: Lohitilanteessa elpymisen merkkejäKahden heikon vuoden jälkeen Tornionjokeen nousseiden lohien määrä kaksinkertaistui viime kesänä.
Kahden heikon vuoden jälkeen Tornionjokeen nousseiden lohien määrä noin kaksinkertaistui viime kesänä. Luonnonvarakeskuksen mukaan positiivista käännettä selittää erityisesti yhden merivuoden lohien määrän kasvu.
Tornionjoen kaikuluotauspaikan ohitti 22.5.–9.9.2025 Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan 15 000 yhden merivuoden lohta eli kossia ja 31 000 useamman merivuoden lohta.
Kossien osuus kaikista Tornionjokeen nousseista lohista oli harvinaisen suuri. Niitä oli viime kesänä jokeen nousseista lohista noin kolmannes. Lukema on suurin Luken vuodesta 2009 lähtien tekemien seurantojen aikana.
”Yhden merivuoden lohien runsaus herättää odotuksia runsaammasta kutuvaelluksesta myös ensi vuonna, koska kossien määrä ennakoi melko hyvin seuraavana vuonna jokeen nousevien kahden merivuoden lohien määrää”, kertoo Luken erityisasiantuntija Ville Vähä tiedotteessa.
Tornionjoesta lähti mereen mittaushistorian suurin määrä vaelluspoikasia.
Lisäksi Tornionjoesta lähti mereen mittaushistorian suurin määrä vaelluspoikasia. Tutkimuspyynnin perusteella Tornionjoesta lähti alkukesän 2025 aikana merelle ennätykselliset yli kolme miljoonaa lohen vaelluspoikasta eli smolttia. Smolttimäärä on vuonna 1991 alkaneen seurannan koko historian suurin. Kymmenen viime vuoden aikana smolttimäärät ovat vaihdelleet 1,5–2 miljoonan välillä.
"Runsas smolttivaellus Tornionjoella on hyvä merkki, mutta vasta parin vuoden aikajänne kertoo, johtaako runsas smolttimäärä runsaisiin palaavien lohien määrään", toteaa Luken erikoistutkija Jenni Prokkola
