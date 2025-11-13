Papper och massa: International Paper sulkee pakkaustehtaita SaksassaSulkemisia kuvataan osaksi laajempaa Keski-Euroopan liiketoiminnan järjestelyä.
Amerikkalainen paperijätti International Paper aikoo sulkea viisi pakkaustehdastaan Saksassa. Sulkemisia kuvataan osaksi laajempaa Keski-Euroopan liiketoiminnan uudelleenjärjestelyä, uutisoi ruotsalainen verkkolehti Papper och massa.
Yhtiön pakkausdivisioona raportoi vuoden kolmannella neljänneksellä tappiollisesta toiminnasta. Yhteensä noin 500 työpaikkaa saattaa kadota. Sulkemisten odotetaan toteutuvan vuoden 2026 loppuun mennessä.
Kartonkia ja sellua valmistavat International Paper ja DS Smith fuusioituivat äskettäin.
”Suunnitelmamme vastaa haastaviin markkinoihin ja vauhdittaa kannattavaa kasvua. Keskitymme alueille, joilla asiakkaamme tarvitsevat meitä eniten”, DS Smithin pakkausdivisioonan toimitusjohtaja Reinier Schlatmann kommentoi.
Papper och Massa: International Paper stänger fem förpackningsanläggningar i Tyskland
