Lukijalta: Porojen altistaminen kolareille rikkoo lakia Porojen pitäminen saamelaisalueen ulkopuolella tulisi sallia ainoastaan ympärivuotisena tarhauksena, kirjoittaa Markku Myllylä.

Poroja valtatiellä 5 Kuusamon ja Kajaanin välillä. Kuvituskuva. Kuva: Timo Heikkala

Mielipide | Lihantuotanto Lukijalta Markku Myllylä

Uudehko laki eläinten hyvinvoinnista määrittää poron tuotantoeläimeksi. Poronkasvatukselle ei ole laissa määritelty mitään erityisasemaa. Se koskee kaikkia eläimiä ja siis myös poroja.

Laajat kansalaispiirit ovat huolestuneina seuranneet, miten poronhoitoalueella ja erityisesti Kuusamossa poroja laidunnetaan yleisillä ja yksityisillä teillä ja tiealueilla paikoittain erittäin vilkkaan moottoriajoneuvoliikenteen seassa. Näyttää ilmeiseltä, että tuotantoeläinten eli porojen lakisääteistä oikeutta turvalliseen elämään on tuottamuksellisesti vaarannettu.

Onko kyseessä tuotantoeläinten heitteillejättö, kun porot jätetään laiduntamaan esimerkiksi Kuusamossa valtakunnan päätielle eli viitostielle Nissinjärven kohdalla? Tieosuus Rukalta Kuusamon kirkonkylään on Suomen toiseksi pahin porokolarialue. Myös Rukajärventiellä ja Tahkolanrannan tiellä on vilkas ajoneuvoliikenne ja porokolareita tapahtuu. Samoin valtatiellä 21 välillä Oulu–Kuusamo.

Poliisin olisi syytä tutkia, onko tällainen poronkasvatusmenetelmä eläinten hyvinvoinnista annetun lain perusteella tuotantoeläinten eli porojen tahallista heitteille jättöä ja altistetaanko porot kolareiden uhriksi valtion maksamien korvausten houkuttelemina.

Tarvittaessa on määrättävä porojen kolarikuolemien ja loukkaantumisen estämiseksi mainituilla ja muillakin tiealueilla lain 96 pykälän mukainen poronkasvatustoiminnan keskeyttäminen porojen hyvinvoinnin varmistamiseksi.

Ongelman ydin on poronhoitolain 31 pykälä ja sen noudattamatta jättäminen. Siksi poronhoitolakia on muutettava esimerkiksi siten, että porojen pitäminen saamelaisalueen ulkopuolella sallitaan jatkossa ainoastaan ympärivuotisena tarhauksena. Nythän ne tarhataan vain talviaikana.

Porojen ruokintaan on kehitetty tarkoituksenmukaisia rehuja ja niitä on saatavilla. Ympärivuotisella tarhauksella porokolareiden määrä vähenee radikaalisti ja valtion varoja säästyy.

Markku Myllylä

biologi

Kuusamo