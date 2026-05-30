Metsänomistajan viikon viisi tärkeää uutista: Tukkien hinnat yhä nousussa, pesimäajan hakkuurajoitukset pikana voimaan, näin tunnistat kirjanpainajan jäljet MT julkaisee lauantaisin koostejutun viikon tärkeistä metsäuutisista.

Kuva: Lari Lievonen

Jos et ole ehtinyt seurata uutisia tällä viikolla kovin aktiivisesti, niin ei hätää! MT julkaisee lauantaisin poiminnat viikon ajankohtaisista ja tärkeistä metsäuutisista.

1. Lintujen pesimäaikainen hakkuukielto voimaan pika-aikataululla

Eduskunta hyväksyi tällä viikolla lintujen pesimäaikaiset hakkuurajoitukset, jotka astuvat voimaan lähes välittömästi eli kesäkuun 1. päivänä.

2. Tukkien hinnat yhä nousussa

Puukauppa piristyi selvästi edellisviikosta, vaikka jäi yhä viime vuoden tasosta.

3. Näin metsä tuotti sijoittajalle

Huhtikuussa tuottoa painoi edelleen kantorahatulojen supistuminen edelliseen vuoteen verrattuna.

4. Seuraavat viikot kriittisiä kesän kirjanpainajatuhojen kannalta

Kevään kuivuus altistaa etenkin eteläisen Suomen kuusikot kirjanpainajatuhoille. Lue jutusta, miten tunnistat kirjanpainajan jäljet.

5. Skandaali marja-alalla: Valtava kartelli suhmuroi poimijahinnat ja vääristi markkinoita

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) kertoi keskiviikkona paljastaneensa valtakunnallisen kartellin marja-alalla. Marjayhtiöt ovat keskenään sopineet muun muassa poimijoille maksettavista hinnoista.

