Lukijalta: Rahoitusta tuntuu riittävän tempoilevaan suotutkimukseenMiksi ennallistamisella pyritään kasvattamaan soiden metaanipäästöjä vähemmän haitallisten hiilidioksidipäästöjen kustannuksella, kysyy Jyrki Rimpiläinen.
Soiden ennallistaminen näyttää olevan sekava projekti, jonka kokonaisvaikutuksia ei kukaan ymmärrä.
Ennallistetun suon metaanipäästöt ovat noin 150–250 kiloa hehtaarilta vuodessa ja lehmän metaanipäästöt noin 100–150 kiloa vuodessa eli suohehtaari aiheuttaa noin parin lehmän päästöt.
Ennallistamisessa tutkijat ja poliitikot haluavat muuttaa ojitetun, mahdollisesti metsää kasvavan turvemaan hiilidioksidipäästöt metaanipäästöiksi.
Toisaalla taas kansainvälinen tutkijaryhmä yrittää EU-rahoitteisella Canmilk-tutkimusprojektilla muuttaa lehmien metaanipäästöt hiilidioksidipäästöiksi. Perusteluna se, että hiilidioksidipäästöt ovat paljon vaarattomampia ilmastolle.
Tutkijat siis sähläävät hallitsemattomasti omissa kuplissaan, kun kerran rahoitusta riittää. Pitäisi kuitenkin jonkun päättää mihin pyritään.
Jyrki Rimpiläinen
Kajaani
