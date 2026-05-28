Taimenten piilottelu loppuu Inarissa – kanta lasketaan kaikuluotaimellaTavoitteena on kestävän kalastuksen tason määrittäminen.
Inarijärven kalakantojen seurantaa tehostetaan. Touko-kesäkuussa Ivalojoen taimenia lasketaan kaikuluotauksen avulla, kertoo Luonnonvarakeskus (Luke).
”Kaikuluotausseurannalla saadaan uutta tietoa Ivalojoen taimenkantojen tilasta. Sitä voidaan hyödyntää kantojen hoidon suunnittelussa”, sanoo tutkija Panu Orell Lukesta.
Kyse on joen alajuoksulla tapahtuvasta kaikuluotauksesta, jolla lasketaan Ivalojokeen nousevien taimenten määrä. Laskenta toteutetaan nykyaikaisilla tekniikalla pitkälti samaan tapaan kuin Teno- ja Tornionjoella on laskettu lohia.
Kaikuluotauslaskentaa käytetään nyt ensimmäistä kertaa Ivalojokeen vaeltavien taimenten määrän ja vaellusajankohtien selvittämiseksi.
Luotauslaskennan päätavoitteena arvioida Ivalojokeen keskeisen nousukauden aikana nousevan taimenen määrä. Samalla selvitetään nousevan taimenkannan vaelluksen ajoittumista ja kokojakaumaa.
Lapin Elinvoimakeskus on hyväksynyt Inarijärven kalataloustarkkailusuunnitelman päivityksen vuosille 2026–2030. Suunnitelman pohjalta Inarijärven alueen seuranta muuttuu aiempaa kokonaisvaltaisemmaksi.
Kalaston lisäksi huomiota kiinnitetään ympäristön muutoksiin.
"Tulevan kauden keskeisiä tavoitteita ovat velvoitelajien kanta-arvioiden tuottaminen ja kestävän kalastuksen tason määrittäminen", kertoo tutkija Nico Alioravainen Lukesta.
