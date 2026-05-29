Keskipohjanmaa: Karhu rynnisti kohti metsuria Kokkolalainen metsuri Santeri Erkkilä kohtasi karhun istutustöiden lomassa, Keskipohjanmaa uutisoi.

Taimenistutusta. Kuva ei liity tapahtumiin. Kuva: Sanne Katainen

Metsä | Luonto Aapo Nieminen

”Juuri kun olin alkamassa syömään eväitä, kuului räsähdys. Ajattelin, että varmaan se on työnantaja, joka tulee käymään metsässä, kuten hän joskus tekee”, kertoi Santeri Erkkilä Keskipohjanmaalle.

Kyseessä olikin karhu, joka Erkkilän mukaan oli vain muutamien metrien päässä. Erkkilä yritti poistua paikalta vähin äänin.

Karhu lähti kuitenkin rynnistämään kohti Erkkilää, kunnes lopetti valehyökkäyksen ennen kontaktia metsurin kanssa. Erkkilän mukaan karhu oli jo lähtemässä, kunnes se ryntäsi uudelleen kohti. Karhu lopetti kuitenkin toisenkin ryntäyksensä ennen kontaktia.

Autolle päästyään Erkkilä soitti työnantajalleen ja hätänumeroon. Asia ei kuitenkaan kiinnostanut poliisia. Metsuri kertookin ihmettelevänsä virkavallan toimintaa. Kohti rynnistänyt karhu ei aiheuttanut ilmoituksia petoyhdyshenkilölle tai riistanhoitoyhdistykseen.

Erkkilä kertoo Keskipohjanmaalle kohdanneensa karhun aiemminkin metsässä työskennellessään.

”Viime kautena meni karhu juosten ohi noin kymmenen metrin päästä, ja tänä kautena ennen tätä tapahtumaa olen nähnyt, kun kolme pentua ja emokarhu menevät auton ohi. Niistä ei jäänyt samanlaista traumaa kuin tästä tilanteesta”, Erkkilä kuvailee Keskipohjanmaalle.

Kokemus karhun kanssa sai Erkkilän pohtimaan karhujen määrää Suomen metsissä. Erkkilän mukaan karhuja tulisikin saada kaataa, mikäli ne ovat ihmisille vaaraksi.

Erkkilä on palannut työmaalleen, jossa työt jatkuvat nyt useamman ihmisen porukalla.

