Siirry pääsisältöönSiirry hakuun
Tilaa
Hae
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaan
Juuri nyt | Vesikävely vie Antti Teivaista kohti vuotta 2026 – MT Hevosten tallenne katsottavissa täällä
Tilaajalle | Leasing-koneilla voi tasapainottaa maatilan taloutta – alv:ssa on ero osamaksussa ja leasingissä