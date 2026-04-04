Houkutteleeko kevätretki?Metsähallitus listasi kiinnostavat retkikohteet Metsähallituksen Luontoon.fi-sivusto on koonnut helppoja ja takuulla hienoja kevätretkikohteita Etelä- ja Keski-Suomesta.

Kuva: Sanne Katainen

Metsä | Erä Eija Vallinheimo

Listalle on koottu retkikohteita, joissa kevätretkeily on helpointa ja mukavinta. Reiteillä ei yleensä ole tulvia, tiet pysyvät kuivina ja hyväkuntoisina ja keskeiset retkeilyrakenteet ovat käytettävissä jo aikaisin keväällä. Näissä kohteissa lintujen kevätmuutto, heräävä luonto tai vaikkapa vuolaasti virtaavat kosket tekevät kohteesta erityisen juuri huhti-toukokuussa.

Teijon kansallispuisto

Teijon kansallispuisto sijaitsee Salossa entisen Perniön kunnan alueella.

Teijossa lumipeite on usein ohut ja sulaa aikaisin. Metsäiset mäet, kalliot, järvien rannat ja ruukkikylien kulttuurimaisemat palveluineen tarjoavat vaihtelevaa ja hyvin saavutettavaa retkeilymaastoa.

Reittisuositus Totin luontopolku (1,3 km) kulkee vanhan kartanon hurmaavassa puistossa ja sopii kaikenikäisille. Matildanjärven kierros(6,1 km) Matildanjärvi ja Matilhedahlin ruukkikylä hurmaavat vuoden- ja vuorokaudenajasta riippumatta.

Repoveden kansallispuisto

Repoveden kansallispuisto on Kaakkois-Suomessa Kouvolan kaupungin ja Mäntyharjun kunnan alueella.

Solisevat pikku purot, auringon lämmittämät maisemapaikkojen kalliot ja pesintälammilleen palaavien kaakkureiden huudot kruunaavat kevätretken. Kaakkurinkierros houkuttelee vaeltajia reitille, vaikka viimeisissä notkelmissa olisikin vielä lunta ja järvissä jäätä.

Reittisuositukset Koppelon kierros (8,2 km) sopii pitkään päiväretkeen monipuolisissa maisemissa. Kaakkurin kierros (26 km) tarjoaa varhaisen startin vaelluskauteen.

Siikalahden luonnonsuojelualue

Luonnonsuojelualue sijaitsee Parikkalassa Etelä-Karjalassa.

Parikkalan Siikalahti on yksi sisämaan tunnetuimmista kohteista lintujen kevätmuuton tarkkailuun. Hektinen kevätmuutto ajoittuu toukokuun alkuun, vapusta äitienpäivän tienoille. Lajeja jää pesimään alueelle kymmeniä ja pareja parisen tuhatta. Siikalahti on on Sisä-Suomen arvokkain lintukosteikko, jossa kulkee hyvin varusteltu lintupolku torneineen ja piilokojuineen.

Reittisuositus Siikalahden luontopolku (0,9 km) on kohteen ainoa reitti, helppokulkuinen ja osittain esteetön. Myös yksi lintutorneista on esteetön.

Liesjärven kansallispuisto

Liesjärven kansallispuisto sijaitsee Tammelan, Someron ja Karkkilan alueilla valtatien 2 varrella.

Liesjärven kansallispuistossa kevät näkyy erityisen varhain järvien rannoilla ja harjumetsissä. Maasto on pääosin nopeasti kuivuvaa ja helppoa kulkea, useimmat reitit vapautuvat lumesta nopeasti. Järvien jäiden lähtö, ensimmäiset laulavat linnut ja valoisat rantapolut tuovat varhain kevään tunnun.

Reittisuositukset Pohjantikan polku (4,8 km) Korteniemen perinnetilan maisemissa ja Ahonnokalta avautuvat maisemat Liesjärvelle. Voit myös valita lyhyemmän Ahonnokan (1,1 km) polun. Peukaloisen polku, vaativa esteetön reitti (4,2 km) johdattaa kulkijan mäntykankailta suojärvien äärelle. Reitin varrella on runsaasti taukopaikkoja. Korteniemen perinnetila avaa ovensa toukokuussa.

Ruunaan retkeilyalue

Ruunaa on valtion retkeilyalue Lieksassa Pohjois-Karjalassa Lieksanjoen varrella.

Ruunaan retkeilyalue on tunnettu kalastus- ja koskenlaskukohteena, ja keväällä kosket ovat komeimmillaan. Kevätretki kannattaa tehdä Neitikoskelle, jossa on runsaasti hyvin saavutettavia palveluja kuten tulentekopaikkoja ja näköalatasanteita kosken äärellä.