Suomalaisilla on liitereissään yhden ydinreaktorin verran polttopuuta – ”Kansallinen lämpöakku”Sähkönkulutus pienenisi selvästi, jos tulisijoja käytettäisiin huippukausina ahkerasti.
Tavallisten suomalaisten kotitalouksien puuvarastoissa lymyää noin 6,6 terawattitunnin verran lämpövarastoa, mikä vastaa noin yhden ydinreaktorin vuosittaista energiantuottoa.
Tieto ilmenee Tulisija- ja savupiippuyhdistys TSY:n tuoreesta Puulämmityskäyttötutkimuksesta.
”Hajautettu tulisijaverkosto varmistaa, että yhteiskunta selviää, vaikka sähkönjakelu keskeytyisi”, yhdistys muistuttaa tiedotteessa.
Myös sähkön hinta on heitellyt viime talvina.
”Viime vuosien tapahtumat Euroopassa muistuttavat, että energian kotimaisuus ja hajauttamisen mahdollisuus on tärkeää. Suomalaiset polttopuupinot ovat käytännössä laaja kansallinen lämpöakku”, yhdistyksen hallituksen jäsen ja Härmä Air Oy:n omistaja Jari Hautala muistuttaa.
Puunlämmityskäyttötutkimus arvioi, että jos kolmannes tulisijallisista omakotitalouksista lämmittäisi sähkön huippukulutuksen aikaan puulla, sähköenergiaa säästyisi noin 2,16 gigawattituntia vuorokaudessa. Lähes puolet tekeekin niin.
Tulisija nähdään nyt paitsi tunnelmanluojana myös osana kodin lämmitysjärjestelmää ja varautumista.
Tulisija nähdään nyt paitsi tunnelmanluojana myös osana kodin lämmitysjärjestelmää ja varautumista.
Varaavan tulisijan hyötysuhde voi Motivan olla 80–85 prosenttia ja kattaa VTT:n mukaan jopa 55 prosenttia pientalon lämmitystarpeesta.
Tiedotteen mukaan yhä useampaan uuteen suomalaistaloon ei asenneta lainkaan tulisijaa, mutta esimerkiksi Norjassa tulisija- ja savupiippuvaraus on uusissa pientaloissa pakollinen.
Polttopuun hinta on myös sähköä vakaampi, Hautala sanoo. Hinta on pysynyt viime vuosina 70–100 eurossa kuutiometriltä, kun sähkön pörssihinta on noussut jopa yli 0,30 euroon kilowattitunnilta.
"Pörssisähkön hinta voi muuttua viidessätoista minuutissa. Polttopuuta sen sijaan voi ostaa talven tarpeisiin etukäteen sopivalla hinnalla ja varastoida omalla pihalla", Hautala sanoo.Artikkelin aiheet
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