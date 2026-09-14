Siirry pääsisältöön
Siirry hakuun
Sulje mainos
Sulje mainos
Tilaa
Hae
Valikko
Etusivu
Uusimmat
Videot
Metsä
MT Hevoset
Koti
Maatalous
Uutiset
Lehdet
Osastot
Etusivu
Videot
Metsä
MT Hevoset
Koneet ja autot
Koti
Lukemisto
Maatalous
Mielipide
Pääkirjoitus
Ruoka
Uutiset
Lukijoiden kuvat
Lehdet
Maaseudun Tulevaisuus
MT Metsä
Kantri
Suomalainen Maaseutu
Aarre
Palvelut
Metsäpalvelu
MT Sää
MT Hevoset -ohjelmat
MT Hevosmarkkinat
MT Työpaikat
Ystävää etsimässä
Pelit
Kaupallinen yhteistyö
Natiivit
Ota yhteyttä
Tilaa MT
Asiakaspalvelu
Jätä ilmoitus
Tilaa uutiskirje
Lähetä uutisvinkki
Lähetä mielipide
Lähetä palautetta
Lähetä oikaisupyyntö
Toimituksen yhteystiedot
Mediamyynnin yhteystiedot
Siirry sivupalkkiin
Siirry alaosaan
Juuri nyt
|
Summa Defencen rahat ovat loppu, varoittaa emoyhtiön konkurssista
Tilaajalle
|
Tämän verran viljan tuottajahinnat ovat nousseet viime syksystä – ohra rehuvehnää kalliimpaa
Suuret metsäyhtiöt karsastavat metsänhoitoyhdistysten sähköistä puukauppapaikkaa
Ainakaan Metsä Group ja Stora Enso eivät ota Pinoa käyttöön.
Tilaajalle
Jaa
Metsä
|
Puukauppa
14.9.2026
12:42
Jarmo Palokallio
Artikkelin aiheet
puukauppa
metsäyhtiö
metsänhoitoyhdistys
Pino
Kuutio
Jaa
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
Siirry palveluun
Osaston luetuimmat
1
Luonto
|
”Tuli kuvatuksi” – metsäneuvoja törmäsi Ylitorniolla erikoiseen luonnonilmiöön
Tilaajalle
2
Metsätyövälineet
|
Vanha saksalainen moottorisahamerkki palasi markkinoille – valmistetaan nyt Kiinassa
Tilaajalle
3
Luonto
|
Tikkakortin läpäisy ei ole läpihuutojuttu – yli sata reputti viime vuonna
Tilaajalle
4
Luontomatkailu
|
Kuusikymppiset vaeltajat jakavat vinkkinsä Lapin-reissuihin: ”Älä unohda nippusiteitä”
Tilaajalle
5
Metsätyövälineet
|
Moottorisahan omatoiminen viritys voi lisätä tehoja, aiheuttaa kuulovaurion tai pilata koko sahan
Tilaajalle
6
Metsäteollisuus
|
Energiapuun kysyntä jälleen nousuun? Metsä Groupin Jussi Vanhanen aprikoi Ylellä datakeskusbuumin seurauksia
Tilaajalle
7
Puukauppa
|
Metsänhoitoyhdistysten puukaupat siirtyvät Pinoon ‒ Metsä Group ei lähde mukaan
Tilaajalle
Lisää aiheesta Koneviestissä
Kolumni
Simo Jaakkola
Koneviesti
|
Metsäteollisuudella sumuinen markkina – myös Teboil-pakoitteet vaikeuttavat urakoitsijoiden toimintaa
Koneviesti
|
Puukaupan korkeasuhdanne vuonna 2021 näkyy kantorahatulojen ennakkotilastoissa
Koneviesti
|
Metsäalan tapahtuma Proforest järjestetään vapun jälkeen