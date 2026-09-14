Kuiva ja lämmin kesä viivästyttänyt sienikautta yli kuukaudella Etelä- ja Keski-Ruotsissa, kertoo Ruotsin maatalousyliopisto Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) tiedotteessaan.

Yliopiston metsäsienitieteen ja kasvipatologian laitoksen professorin Anders Dahlbergin mukaan normaalina vuosina sienikausi on yleensä huipussaan syyskuun alussa.

Viimeaikaisten sateet kuitenkin helpottavat tilannetta. Sateen ja maaperän kostumisen jälkeen kestää Dahlbergin mukaan joitakin viikkoja, ennen kuin kuivuudesta selviytyneet sienirihmaston osat voivat taas kasvaa ja saada voimaa muodostaakseen uudelleen itiöemiä.

Pitkän aikavälin vahinkoa kuiva kesä ei Dahlbergin mukaan todennäköisesti aiheuta.

”Kuivuus on harvoin vaaraksi rihmastolle kuin hetkellisesti. Rihmasto on pitkäikäinen. Lisäksi sienten ei tarvitse muodostaa itiöemiä joka vuosi”, hän kertoo tiedotteessa.

”Kantarellirihmasto voi elää useita vuosikymmeniä tai kauemmin, jos se kasvaa paikassa, jossa se viihtyy, ja se toimii samalla tavalla useimpien maaperän sienten kohdalla.”

Kun maaperä on tai on ollut kuivaa, Dahlbergin vinkki on etsiä sieniä maisemista, joissa on normaalistikin hieman kosteampaa.

”Siellä sienet myös toipuvat nopeammin. Sademäärä voi vaihdella suuresti, ja tästä syystä sienitarjonnan määrä voi vaihdella paikallisesti, vaikka paikkojen välillä olisi suhteellisen lyhyitä etäisyyksiä”, hän kertoo tiedotteessa.

Pohjois-Ruotsissa sienitilanne on ollut etelää parempi.

Maan pohjoisosissa on satanut enemmän ja sää on muutenkin ollut normaalia viileämpi. Siellä sienten kasvuolosuhteet ovat Dahlbergin mukaan olleet paremmat ja niitä on esiintynyt tavalliseen tapaan.

”Mutta kausi ei ole ollut mikään huippukausi, ja nyt kun pakkasyöt alkavat, sienet myös katoavat”, hän toteaa.

Joko sinulle tulee MT:n metsäuutiskirje? Saat ajankohtaisia juttuvinkkejä sähköpostiisi kerran viikossa tilaamalla maksuttoman metsäuutiskirjeen.