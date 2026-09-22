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Yksi tehdas käynnistyy ja toinen seisahtuu Kaakkois-Suomessa
Elokuussa alkanut seisokki päättyy UPM:n Kaukaan tehtaalla.
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Metsä
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Metsäteollisuus
22.9.2026
14:40
Henrik Hohteri
Artikkelin aiheet
sellutehdas
seisokki
UPM
Stora Enso
Lappeenranta
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