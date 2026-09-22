Kalastajan Kanava kertoo uutisessaan, että veneilytarvikkeita netistä tilattaessa kannattaa olla nyt erityisen tarkkana. Suomalaisten vene- ja kalastusalan verkkokauppojen tuotteita on myytävänä tällä hetkellä useammalla sivustolla.

Myytävän tavaran hinta sivustoilla on kuitenkin paljon alhaisempi kuin todelliset hinnat. Esimerkiksi tuhansien eurojen arvoisen plotterin voi saada muutamalla satasella. Todellisuudessa tuotteita ei ole, eikä sen paremmin verkkokauppojakaan.

Luotettavuutta huijarisivustot hakevat paitsi huolitellulla suomen kielellä myös käyttämällä tunnettuja suomalaisia nimiä. Usein kaupan tuotteiden tuotekortit ja nimet on kopioitu aidoilta sivustoilta ja ainoastaan hinta on muutettu. Huijaustapa on monelle tuttu vaatesivustoilta.

Erikoisen halpojen tai epäloogisten hintojen lisäksi huijauksesta varoittavia merkkejä ovat kaupan omistajan tietojen puute, esimerkiksi osoitetiedot puuttuvat usein kokonaan sivustolta tai osoitteita ei ole olemassakaan. Jos sivulta puuttuvat myös kaikki kotimaiset maksutavat, kannattaa sivuston kanssa olla varovainen.

Varovaisuuteen on syytä, sillä ostamansa tavaran hinnan lisäksi voi tulla menettäneeksi myös luottokorttitietonsa huijareille.

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