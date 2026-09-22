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Juuri nyt | Pörssisähkö on kallista keskiviikkona – tyyni sää vähentää tuulivoiman tuotantoa
Tilaajalle | Yksi tehdas käynnistyy ja toinen seisahtuu Kaakkois-Suomessa