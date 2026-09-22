Stora Enso suunnittelee Kristiinankaupungin tuotantoyksikkönsä sulkemista ja aaltopahvipakkaustuotannon keskittämistä Lahden tehtaalle, kerrotaan yhtiön tiedotteessa.

Stora Enso Packaging Oy aloittaa Kristiinankaupungin yksikön sulkemiseen liittyvät muutosneuvottelut. Muutosneuvotteluiden piirissä on yhteensä noin 50 henkilöä. Neuvotteluiden arvioidaan kestävän vähintään kolme viikkoa.

Jos suunnitelma toteutuu, tuotanto Kristiinankaupungissa päättyy aikaisintaan toukokuussa ja viimeistään syyskuussa 2027. Päätöksiä tehtaan sulkemisesta tai henkilöstövähennyksistä ei tehdä ennen muutosneuvottelujen päättymistä.

Stora Enson mukaan tuotannon keskittämisellä tavoitellaan parempaa tehokkuutta, kannattavuutta ja pitkän aikavälin kilpailukykyä.

Yhtiö perustelee suunnitelmaa myös aaltopahvipakkausten vaikealla markkinatilanteella Suomessa.

Lisäksi Kristiinankaupungin tehtaan kiinteät kustannukset ovat yhtiön mukaan suhteellisen korkeat ja tuotantolaitteisto vaatisi merkittäviä investointeja.

Vaikka tuotanto Kristiinankaupungissa loppuisi, Stora Enso jatkaisi paikkakunnalla myyntiä ja asiakaspalvelua. Myös yhtiön varasto säilyisi Kristiinankaupungissa.