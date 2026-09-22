Ennen itselle kokoaan uudelle metsäalueelle suuntaamista kannattaa ottaa ainakin silmäillä alueen maastokarttaa.

Edessä sieni- tai marjaretki uudelle alueelle? Nämä kartan merkinnät kannattaa tarkistaa ennen lähtöä

Marjat ja sienet

Ennen itselle kokoaan uudelle metsäalueelle suuntaamista kannattaa silmäillä alueen maastokarttaa, vinkkaa Maanmittauslaitos.

Maanmittauslaitoksen maksuttomilta kartoilta ja ilmakuvista kannattaa tarkistaa ainakin tiet, polut ja maaston rakenne.

Ilmakuva kohteesta antaa paljon tietoa metsästä jo ensivilkaisulla.

Laaja, tiheähkö metsäalue voi sopia paikaksi etsiä suppilovahveroa, sillä aukeat paikat ja nuoret taimikot eivät yleensä ole sille otollisia kasvupaikkoja.

”Kuusivaltaiset metsät ovat usein paras vaihtoehto, etenkin pohjoisenpuoleiset rinteet”, Maanmittauslaitos vinkkaa tiedotteessaan.

Myös ajourat näkyvät usein ilmakuvissa. Uria pitkin maastossa on helpompi kulkea, ja reitti kohteella voi käydä joutuisammin kuin suoraviivaista reittiä kulkemalla.

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Maastokartan värejä ja korkeuskäyriä kannatta myös tutkia ennen maastoon lähtöä.

Metsäiset alueet näkyvät maastokartalla yleensä valkoisina. Ne soveltuvat usein hyvin marjastukseen.

Korkeuskäyrien avulla bongatut notkelmat, soistumat ja puustoiset suoalueet voivat tarjota sopivan kosteat kasvuolosuhteet. Esimerkiksi suppilovahvero viihtyy erityisesti sammaleisissa, varjoisissa ja hieman kosteissa kuusi- ja sekametsissä.

Kartan rinnevarjostuksien avulla kartalta löytyvät korkeammat maastonkohdat ja näin Etelä- ja Keski-Suomesta puolukalle sopivat karummat kasvupaikat. Ne voivat viedä otollisten puolukka-apajien jäljille.

Hyvällä reittisuunnittelulla etukäteen vältät myös ikävät vahingot, kuten liikkumisen alueilla, joilla ajaminen on kiellettyä.

Yksityistiet on merkitty karttaan paksulla mustalla viivalla, ja myös mökeille johtavat tiet ovat usein yksityisiä, Maanmittauslaitos muistuttaa.

Karttapaikka-palvelun maastokartta soveltuu myös hyvin suunnistamisen tueksi.

Maastossa liikkuessa kannattaa puhelimeen ladata hätätilanteiden varalle 112 Suomi -sovellus.

Sovellus välittää hätäkeskukselle käyttäjän tarkan sijainnin, mikä helpottaa avun löytämistä myös syrjäisillä metsäalueilla.

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