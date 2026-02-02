Siirry pääsisältöön
Hirvikannan hoitojärjestelmään ei ole odotettavissa muutoksia
Maa- ja metsätalousministeri katsoo, että nykyinen hirvikannan hoitojärjestelmä on toimiva. Rahoitusta taas kohdennetaan etenkin hirvituhoja ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin.
Tilaajalle
Metsä
|
Erä
2.2.2026
18:24
Eija Vallinheimo
Artikkelin aiheet
hirvikanta
riistahallinto
metsätalous
Maa- ja metsätalousministeriö
Sari Essayah
