International Paper aikoo jakautua kahdeksi pörssiyhtiöksi Jakautumissuunnitelma julkaistaan vain vuosi sen jälkeen, kun International Paper osti DS Smithin.

International Paper hallitsee noin kolmasosaa Pohjois-Amerikan aaltopahvipakkausten markkinoista. Kuva: Jarno Mela

Metsä | Metsäteollisuus Sami Suojanen

Maailmaan suurimpiin metsäyhtiöihin kuuluva International Paper aikoo ​​jakautua kahdeksi itsenäiseksi pörssiyhtiöksi.

Yhtiöistä toinen koostuisi sen nykyisestä Pohjois-Amerikan liiketoiminnasta ja sen nimi olisi International Paper. Se hallitsee noin kolmasosaa Pohjois-Amerikan aaltopahvipakkausten markkinoista.

Toiseen yhtiöön tulisivat IP:n ja entisen DS Smithin pakkausliiketoiminnat Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa. Sillä olisi toimintaa 30 maassa. Yhtiön nimi olisi Emea Packaging ja se listattaisiin sekä Lontoon että New Yorkin pörsseihin. IP suunnittelee säilyttävänsä yhtiössä merkittävän omistusosuuden.

International Paper osti DS Smithin viime vuonna 7,2 miljardilla dollarilla ja on sittemmin myynyt useita kauppaan liittyviä omaisuuseriä Euroopassa. Järjestely valmistui tammikuun lopulla viime vuonna.

Yhtiön tiedotteen mukaan jakautumisessa syntyisi kaksi johtavaa kestäviin pakkausratkaisuihin erikoistunutta yritystä.

"Nämä kaksi liiketoimintaa toimivat erillisissä markkinaympäristöissä ja ovat muutoksensa eri vaiheissa. Seuraava oikea askel täyden potentiaalin saavuttamiseksi on luoda kaksi itsenäistä, alueellisesti keskittynyttä yhtiötä”, sanoo International Paperin hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Andy Silvernail yhtiön tiedotteessa.

Jakautumisen odotetaan toteutuvan 12–15 kuukauden kuluessa.