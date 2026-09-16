KS: Ukrainassa kaivataan korvaajia kivihiilelle – kainuulaiset turvekoneet käyvät nyt kaupaksiKainuulainen Suokone Oy on vienyt tuotteitaan Ukrainaan Vuokatista jo yli viiden vuoden ajan.
Sotatila on rajoittanut Ukrainassa energiansaantia, kun esimerkiksi kivihiiltä on jäänyt sotatoimialueelle. Teollisuuden energiantarve kuitenkin säilyy, ja maassa turvaudutaan nyt muihin kotimaisiin energiamuotoihin.
Yhdeksi varteenotettavaksi vaihtoehdoksi noussut turve. Tämän myötä myös turvekoneiden kysyntä maassa on lisääntynyt.
Yksi koneita Ukrainaan toimittava yritys on kainuulainen konepaja Suokone Oy, jonka tekemiä turvekoneita vietiin sotaa käyvään Ukrainaan vietiin tänä vuonna ennätyssuuri määrä.
Asiasta kertoo Kainuun Sanomat.
Aluksi yritys vei Ukrainaan maanmuokkaukseen tarkoitettuja murskainjyrsimiä.
Sittemmin kauppaa on käyty myös muista yrityksen valmistamista koneista. Tänä vuonna solmittiin ensimmäisen isompi yksittäisen sopimus turvekoneiden viemisestä Ukrainaan.
Turvekoneita vietiin Suokone Oy:n toimitusjohtaja Tuomo Meriläisen mukaan Ukrainassa yhteen kohteeseen useampi. Toimitusten arvo tänä vuonna yltänyt noin 650 000 euroon.
Meriläisen mukaan Ukrainan turvesuot ovat toistaiseksi välttyneet ainakin vielä Venäjän iskuilta. Kooltaan turvesuot ovat ovat Ukrainassa valtavia ja luvitettavien soiden koot vaihtelevat 2 000–4 000 hehtaarissa, Meriläinen Kainuun Sanomille.
Kauppa itään aloitettiin Meriläisen mukaan palkkaamalla yritykseen reilu 10 vuotta sitten venäjän kielen taitoinen henkilö.
Itäkauppa aloitettiin Venäjästä, josta vientiä laajennettiin sittemmin toisiin maihin, joissa venäjän kielellä pärjäsi, kuten Ukrainaan.
Tuotteitaan Suokone Oy on vienyt Ukrainaan Vuokatista jo yli viiden vuoden ajan.
Venäjän hyökkäyssodan alkaessa kauppa Ukrainaan hiljeni joksikin aikaa kokonaan.
Sittemmin se on Meriläisen mukaan virkistynyt jälleen, yrityksellä on kaksi jälleenmyyjää Ukrainassa. Kaupankäynti Venäjälle sen sijaan on hiipunut.
Vientikohteita Suokoneella on tällä hetkellä kaiken kaikkiaan noin 20 maassa. Koneita viedään Euroopan lisäksi esimerkiksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Brasiliaan ja Uuteen Seelantiin.
Turvekoneiden lisäksi vientiin löytyy myös muuta konekalustoa.
Muun muassa Itä-Ukrainassa maataloudessa käytettäville murskausjyrsimille on Meriläisen mukaan uusien peltojen raivauksessa paljon tarpeita.
Lisäksi teiden korjaamiseen soveltuville murskaimille ja tielanoille on hänen mukaansa myös Ukrainassa orastavat markkinat.
Kainuun Sanomat: Suokoneelta lähti tänä vuonna mittava tilaus Ukrainaan – Vienti onnistuu yhteisen kielen ja hyvän jälleenmyyjän avulla
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